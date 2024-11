Napoli-Roma affidata a Massa: è bufera sui social, tifosi infuriati per i precedenti

L’arbitro ligure dirigerà il match del Maradona, al VAR ci sarà Paterna.

Davide Massa è stato designato per dirigere Napoli-Roma, match della 13ª giornata di Serie A in programma domenica 24 novembre alle 18:00 allo stadio Maradona. Una scelta che fa discutere, considerando i precedenti dell’arbitro con gli azzurri.

L’ultima direzione di Massa con il Napoli risale proprio al contestato match contro l’Inter al Maradona, caratterizzato da episodi controversi che scatenarono forti polemiche. In particolare, fecero discutere un rigore non concesso per intervento di Acerbi su Osimhen e un fallo non fischiato su Lobotka nell’azione del primo gol nerazzurro, con il conseguente duro sfogo dell’ex DS Meluso nel post-partita.

La designazione di Massa per Napoli-Roma arriva in un momento già delicato sul fronte arbitrale per il campionato azzurro: le statistiche parlano di ben 31 partite condizionate da errori, nonostante la presenza del VAR. In sole 12 giornate, il Napoli ha visto negarsi 6 calci di rigore, un dato che stride con i 4 penalty assegnati a squadre come Inter, Milan, Lazio e Atalanta.

Una situazione che ha portato alla luce evidenti disparità di trattamento, tanto da far alzare la voce sia al presidente De Laurentiis che a Conte. Per la sfida contro i giallorossi, Massa sarà coadiuvato al VAR da Paterna, in una designazione che ha scatenato l’ira dei tifosi sui social.

“Non ci posso credere, proprio Massa dovevano mandare dopo quello che è successo con l’Inter?” scrive Antonio su X. “Questa è una provocazione bella e buona”, gli fa eco Gennaro.

Su Facebook la situazione non è diversa: “31 errori in 12 partite e ci mandano pure Massa, ma ci stanno prendendo in giro?” commenta Salvatore, mentre Ciro aggiunge: “Mi auguro che questa volta il VAR funzioni, non come con l’Inter”.

Particolarmente significativo il commento di Francesco, storico tifoso azzurro: “Dopo il rigore non dato su Osimhen e il fallo su Lobotka ignorato, rivedere Massa al Maradona è uno schiaffo ai tifosi del Napoli. Speriamo almeno che questa volta sia più attento”.