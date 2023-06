Ravezzani: “Società indebitatissima, ma continua a produrre passivi e chiedere prestiti”

Il giornalista Fabio Ravezzani, in un’intervista a Top Calcio 24 su Telelombardia, si è soffermato sulla situazione finanziaria dell’Inter.

Nell’ambito di un’intervista a Top Calcio 24 su Telelombardia, il noto giornalista Fabio Ravezzani ha affrontato apertamente la delicata situazione societaria dell’Inter, prendendo di mira la gestione della società da parte di Zhang. In un estratto delle sue considerazioni riportato da Il Pallone Gonfiato, Ravezzani ha espresso le seguenti opinioni riguardo al club nerazzurro:

“L’Inter continua a essere una società che produce passivi. Ringraziando il cielo, il passivo quest’anno sarà meno grave del previsto, ma rimane il fatto che l’Inter è indebitatissima. Lo stesso Zhang ha detto che vuole rifinanziare il prestito, non si può pensare di andare avanti così senza avere contraccolpi sul club. Se tu per pagare i debiti che produce l’Inter, ti fai dare un prestito ma poi non hai i soldi per restituire il prestito e ti fai dare un altro prestito per pagare il prestito precedente, a tassi sempre pesanti e con l’inflazione che è aumentata un po’, questo gioco non può durare a lungo. Zhang si rende conto che se ha una buona opportunità, prende i soldi e scappa. Non si può pensare di andare avanti così ed essere protagonisti”.