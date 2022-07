Quanto costa Kim Min-jae? Il Napoli può prenderlo subito

Aurelio De Laurentiis è in arrivo a Dimaro per sbloccare il calciomercato del Napoli, piagato ma allo stesso tempo rinfrancato, dalla cessione di Koulibaly. Sotto il profilo tecnico perdere Koulibaly è un dramma sportivo, mentre dal punto di vista economico Aurelio De Laurentiis ha incassato soldi liquidi per rilanciare il mercato del Napoli. Il sostituto di Koulibaly può essere Kim Min-jae il coreano di 25 anni di proprietà del Fenerbahce. Cristiano Giuntoli lo segue già da gennaio scorso, quando aveva già capito che a fine stagione Koulibaly poteva andare via.

La clausola di Kim

Il prezzo di Kim Min-jae è già fatto, se il Napoli vuole chiudere subito l’operazione può versare al Fenerbahce la clausola di 20 milioni di euro. Insomma nessuna trattativa, nessun problema: pagare moneta e vedere cammello, così da avere subito il difensore in ritiro con Luciano Spalletti. Oggi De Laurentiis arriva a Dimaro e sicuramente si parlerà anche del sostituto di Koulibaly nel confronto con Spalletti. Si segnala un tecnico molto amareggiato per come il Napoli sta portando avanti il calciomercato. L’allenatore si aspettava di trattenere Ospina e Koulibaly, invece li ha persi insieme con Insigne e Mertens. Sicuramente non un’ottima situazione per chi ha il diritto/dovere di pensare anche allo scudetto.