Politano senza giri di parole: “Napoli pollo con la Lazio. C’è ancora tanto da lavorare”

L’esterno del Napoli, Matteo Politano, ha commentato la sconfitta contro la Lazio ed il lavoro con Rudi Garcia.

L’esterno del Napoli, Matteo Politano, ha commentato con delusione la sconfitta per 2-1 subita dalla sua squadra contro la Lazio all’Olimpico. Intervistato da DAZN nel post-partita, Politano ha ammesso che il Napoli ha commesso degli errori ed è stato “un po’ pollo” a concedere contropiedi alla Lazio.

“Nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni, è mancata un po’ di lucidità nel gestire certe occasioni, abbiamo concesso quello che la Lazio si aspettava, restare bassi e farli partire in contropiede, in questo siamo stati un po’ dei polli a concederglielo”, ha dichiarato Politano.

L’esterno offensivo ha poi sottolineato come la squadra abbia ancora bisogno di tempo per assimilare le idee del nuovo allenatore: “C’è da lavorare tanto, il mister è arrivato da poco, quando ci sono tanti cambiamenti ci vuole tempo”.

Politano ha comunque definito la sconfitta come un’esperienza formativa per il Napoli: “È una sconfitta che serve, dobbiamo pensare partita dopo partita. Andremo in nazionale e poi giocheremo 7 partite in pochissimo tempo, sicuramente vedremo un altro Napoli”.

Il Napoli è consapevole di dover lavorare ancora per oliare i meccanismi del gioco di Rudi Garcia. La sconfitta con la Lazio è un campanello d’allarme da non sottovalutare per gli azzurri.