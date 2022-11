Orsi: “Juventus? Un’altra squadra è più pericolosa per il Napoli”

Nando Orsi ritiene che, anziché la Juventus, c’è un’altra squadra più pericolosa per il Napoli

Nando Orsi ritiene che l’Inter è il vero pericolo del Napoli. L’ex portiere della Lazio, attualmente allenatore ed opinionista, ne ha parlato a Radio Marte in Marte Sport Live, trasmissione radiofonica in cui si è soffermato sulla prossima finestra invernale di calciomercato: “Mercato? Il Napoli va bene così com’è. A gennaio non toccherei questa squadra. Certo Di Lorenzo e Lobotka giocano sempre ma per il resto è una squadra che ha i ricambi giusti. Spalletti ha anche dimostrato che chi subentra si sente parte integrante del gruppo”.

Orsi indica l’Inter e non la Juventus come anti-Napoli

Orsi dice la sua sullo stop del campionato? “Quando devi ricominciare la preparazione ti porti dietro sempre qualche legittimo dubbio che venga fuori qualche intoppo. Finora le assenze per infortunio sono state risolte brillantemente da Spalletti, bravissimo a trovare le soluzioni giuste”.

“La ripresa del campionato a gennaio costringerà il Napoli a partire forte: considerando il calendario con due scontri diretti nelle prime tre gare, gli azzurri dovranno cercare di evitare di dare speranze a chi insegue. E’ l’Inter la squadra più pericolosa per il Napoli in chiave Scudetto“. Ha concluso Orsi.