Omicidio Salomone all’Arenaccia: condannato a 14 anni il giovane killer di 15 anni.

Sentenza shock a Napoli: 14 anni per l’omicidio di Marco Pio Salomone

Oggi a Napoli si è chiuso un capitolo controverso riguardante la tragica morte di Marco Pio Salomone, un ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nel novembre 2025. Il Giudice per i Minorenni ha inflitto una pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione all’imputato, un minorenne che all’epoca dei fatti aveva solo 15 anni, riconosciuto colpevole di omicidio volontario. La sentenza ha sollevato forti emozioni e discussioni in tutta la città.

La lettura del verdetto è stata caratterizzata da momenti di intensa tensione. Prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, il giovane imputato ha tentato di scusarsi, chiedendo perdono per le sue azioni. Le sue parole, però, non hanno affievolito la rabbia e il dolore dei familiari di Marco Pio, che hanno espresso il loro disappunto per una condanna ritenuta troppo leggera per una vita spezzata a soli 19 anni.

La notte dell’agguato in via Pinto: ricostruzione degli eventi

L’omicidio di Marco Pio Salomone è avvenuto nella notte del 22 novembre 2025 in via Generale Francesco Pinto, nel quartiere Arenaccia. Il giovane si trovava a bordo di un’autovettura con alcuni amici quando un colpo di pistola ha squarciato la quiete notturna. Marco è stato colpito alla fronte e, trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale CTO, è deceduto poche ore dopo l’arrivo.

In un primo momento, gli amici presenti in auto avevano dichiarato di non aver visto alcun aggressore, riferendo di aver sentito solo il boato dello sparo. Questa testimonianza ha fatto supporre un tragico caso di “pallottola vagante”, limitando inizialmente la portata delle indagini. Tuttavia, la Polizia di Napoli, attraverso un’efficace attività investigativa, ha rapidamente concentrato l’attenzione sul minorenne implicato, risolvendo il caso nel giro di poche ore.

Visitando la Questura il giorno dopo l’omicidio, il ragazzo, accompagnato dalla sua avvocata Beatrice Salegna, ha ammesso le sue responsabilità, specificando di aver utilizzato l’arma non con l’intento di uccidere, ma per intimidire Marco, scaturendo da pregressi contrasti personali. La difesa ha sostenuto che lo sparo fosse accidentale, avvenuto durante un’azione di intimidazione. Questa linea difensiva, però, non è stata accolta con favore dalla Procura per i Minorenni, che ha perseguito con fermezza il reato di omicidio volontario insieme all’accusa di porto abusivo d’arma da fuoco.

Attualmente l’imputato si trova nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di eventuali ulteriori sviluppi. La condanna rappresenta un importante precedente per la giustizia minorile e solleva interrogativi sulla necessità di riforme per evitare tragedie simili in futuro.

A questo punto, l’attenzione si sposta sulle motivazioni della sentenza, che il giudice sarà tenuto a depositare nelle prossime settimane. L’avvocata Beatrice Salegna ha già dichiarato di voler esaminare con attenzione le motivazioni fornite dal giudice per valutare l’eventualità di un ricorso in Appello. Potrebbe anche essere presa in considerazione una riqualificazione del reato o il riconoscimento di ulteriori attenuanti.

Un dibattito sociale aperto: l’emergenza armi nei giovani

L’omicidio di Marco Pio Salomone riapre un dibattito cruciale sul tema della violenza giovanile e della diffusione delle armi da fuoco tra i minorenni nelle aree centrali di Napoli. Questo tragico evento rappresenta un’ulteriore testimonianza di un fenomeno allarmante che continua a mietere vittime tra i giovani, lasciando famiglie distrutte e comunità in preda al panico.

Le dichiarazioni di politici e attivisti sono state tempestive, evidenziando la necessità di interventi più incisivi per regolamentare la vendita e la detenzione di armi, specialmente per i più giovani. Le istituzioni sono chiamate a trovare soluzioni che possano prevenire futuri episodi di violenza, proteggendo così le vite dei cittadini più vulnerabili.

Il caso di Marco Pio Salomone rappresenta un triste promemoria della situazione attuale e della responsabilità collettiva nel creare un ambiente più sicuro per le future generazioni. Fonti ufficiali confermano che l’emergenza sicurezza rimane al centro dei dibattiti pubblici a Napoli e in tutto il paese, richiedendo una risposta coordinata da parte delle autorità di governo.

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