Netanyahu a Gaza: “Non ci ritiriamo, controlliamo il 60% della Striscia”

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Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a statement during a visit to the site of the Weizmann Institute of Science, which was hit by an Iranian missile barrage, in the central city of Rehovot on Friday, June 20, 2025.

Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu Visits Weizmann Institute of Science, Rehovot – 20 Jun 2025

GAZA (ITALPRESS) – “Controlliamo il territorio e restiamo su questa linea. Stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo: smantellare Hamas, privarlo delle sue armi e smilitarizzare Gaza. Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante la visita a un avamposto dell’esercito nella Striscia di Gaza, vicino alla Linea Gialla, insieme al capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale Eyal Zamir, e altri alti ufficiali. Netanyahu ha aggiunto che Israele controlla “il 60% della Striscia, e abbiamo ancora molto da fare perché stiamo eliminando i terroristi che ci minacciano, lo facciamo giorno dopo giorno. Ieri abbiamo catturato il capo della sicurezza interna di Hamas”. Il primo ministro israeliano ha poi aggiunto che per raggiungere l’obiettivo di disarmare Hamas e smilitarizzare la Striscia di Gaza “c’è ancora del lavoro da fare e lo completeremo”.

FBI SMANTELLA RETE PER IL FINANZIAMENTO DI HAMAS

L’amministrazione statunitense ha annunciato ieri che l’Fbi ha smantellato le operazioni di raccolta fondi e propaganda online del movimento palestinese Hamas, sequestrando criptovalute per un valore di oltre 560.000 dollari e prendendo il controllo di server e domini utilizzati dalle Brigate Izz ad-Din al-Qassam.

Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia statunitense, l’infrastruttura veniva utilizzata dall’ala militare di Hamas per sollecitare donazioni in tutto il mondo, trasferirle al di fuori del normale sistema finanziario e reclutare nuovi sostenitori.

L’operazione ha inoltre permesso agli investigatori di intercettare ulteriori donazioni e ottenere informazioni su migliaia di persone che hanno contattato Hamas, hanno donato o tentato di farlo, in criptovalute e tramite metodi di pagamento tradizionali.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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