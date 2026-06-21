Napoli protesta contro rimpatri e centri di permanenza per migranti e rifugiati.

Protesta contro le politiche migratorie a Napoli

Napoli si è animata con una significativa manifestazione che ha visto centinaia di persone sfilare da piazza Garibaldi fino alla Prefettura. Questo corteo, organizzato dal Movimento Rifugiati e Migranti, ha portato all’attenzione il malcontento verso le politiche migratorie nazionali, esprimendo un chiaro “no” alla creazione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

L’evento ha riunito un’ampia gamma di partecipanti, tra cui lavoratori stranieri, famiglie, rappresentanti di associazioni e movimenti studenteschi. Le richieste non si sono limitate alla semplice opposizione ai CPR, ma includevano anche una serie di rivendicazioni concrete come permessi di soggiorno, contratti di lavoro regolari, salari equi e accesso ai servizi essenziali.

La manifestazione si è distinta anche per la presenza di figure istituzionali, tra cui l’assessore regionale al welfare Andrea Morniroli. La sua partecipazione ha dato un importante valore aggiunto alla mobilitazione, segnalando un’alleanza tra il movimento sociale e le istituzioni. Morniroli ha ribadito che la Regione Campania è contraria a un modello di gestione dei flussi migratori che predilige la sicurezza a discapito dei diritti umani. “La risposta non possono essere i centri di detenzione, ma politiche basate su diritti, lavoro e inclusione reale”, ha affermato, sostenendo la necessità di un cambio di rotta rispetto alle attuali politiche di detenzione.

Il contesto politico: integrazione o remigrazione?

Il corteo a Napoli si inserisce in un clima politico nazionale dove il dibattito sulla gestione dell’immigrazione è più vivo che mai. Mentre i movimenti e i rappresentanti regionali chiedevano misure di regolarizzazione e protezione per i migranti, a livello nazionale si tornava a discutere della “remigrazione”, una linea politica sostenuta da alcuni esponenti della destra radicale, come l’eurodeputato Roberto Vannacci. Questo approccio, che punta a spingere per rimpatri forzati e chiusura delle frontiere, contrasta nettamente con l’ideale di inclusione e integrazione sostenuto dai manifestanti a Napoli.

La piazza napoletana ha rappresentato una risposta diretta a queste posizioni, riaffermando l’importanza della dignità del lavoro e dell’inclusione sociale. I partecipanti hanno messo in evidenza che la vera sicurezza risiede nella capacità di integrare chi arriva nel nostro paese, assicurando loro un futuro dignitoso attraverso l’occupazione e l’accesso a diritti fondamentali.

Questa mobilitazione si è svolta in un contesto che ha visto anche la Regione Campania schierarsi decisamente contro l’apertura della nuova struttura di detenzione. Le istituzioni locali, unite al movimento sociale, hanno espresso la volontà di resistere a ulteriori politiche di austerity e disumanizzazione dei migranti.

Le richieste del movimento per il futuro

Il Movimento Rifugiati e Migranti ha delineato una piattaforma di richieste che non si limita a esprimere opposizione, ma mira a promuovere politiche realmente inclusive. Tra le rivendicazioni figurano la regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio, l’accesso a contratti di lavoro stabili e dignitosi, e il diritto fondamentale alla casa. La prospettiva è quella di una società che accoglie e integra, piuttosto che una che relega gli stranieri in strutture di detenzione a scopo di rimpatrio.

La risposta dell’amministrazione regionale, rappresentata da Morniroli, ha riaffermato il rifiuto di un modello di governo dei flussi migratori basato esclusivamente sulla sicurezza. La crisi dei migranti richiede soluzioni umane, che mettono al centro il rispetto dei diritti e delle libertà. Il dibattito si sposta quindi da una mera gestione emergenziale a una riflessione profonda sul significato di integrazione e accoglienza.

La mobilitazione successiva di Napoli e la resistenza della Campania ai CPR rappresentano un segnale chiaro verso le autorità nazionali. La speranza è che, superando le divisioni politiche, si possa trovare un consenso su misure che privileggino i diritti, il lavoro e la dignità umana. Questi eventi sono spesso coperti da fonti ufficiali come il sito del Governo Italiano e rapporti delle ONG attive nel settore.

Per ulteriori dettagli sulle politiche migratorie in Italia e la posizione della Regione Campania, si possono consultare le comunicazioni ufficiali pubblicate sul sito della Regione e altre fonti affidabili.

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