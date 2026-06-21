Il segreto della longevità: Napoli studia i centenari per combattere i tumori.

Centenari e Cancro: La Ricerca dell’Istituto Tumori Pascale

L’Istituto Tumori Pascale di Napoli è al centro di un progetto innovativo che studia i centenari nella lotta contro il cancro. La ricerca in corso si concentra sul legame tra il sistema immunitario, longevità e resistenza alle neoplasie. I risultati preliminari aprono la strada a potenziali campagne vaccinali e modelli immunologici avanzati, sconvolgendo la strategia tradizionale nella lotta contro il cancro.

Il Progetto Amici: Un Nuovo Approccio alla Ricerca Oncologica

Il progetto, chiamato Amici, è frutto di una collaborazione tra l’Istituto dei tumori di Napoli, l’Asl di Benevento e la Comunità Montana del Fortore. Durante un recente convegno, sono stati presentati i risultati iniziali che illustrano un campo di ricerca poco esplorato. L’ipotesi principale parte dal presupposto che alcune infezioni affrontate nella vita possono “allenare” il sistema immunitario a riconoscere e combattere le cellule tumorali.

Questo meccanismo è noto come mimetismo molecolare, fondato sulla somiglianza tra antigeni presenti in microrganismi e quelli delle cellule tumorali. Tale concetto promuove una ricerca innovativa in un settore che finora ha visto pochi sviluppi.

La ricerca ha preso avvio tre anni fa, con la sigla di un accordo nel maggio 2023 tra le istituzioni coinvolte. La fase operativa è cominciata nel febbraio 2024 e il laboratorio di Modelli Immunologici Innovativi del Pascale, diretto da Luigi Buonaguro, ne è il pilastro. Buonaguro è un esperto nel campo della risposta immunitaria e del cancro.

In particolare, l’indagine si rivolge agli ultraottantenni e ai centenari della zona del Fortore beneventano. Queste persone, nonostante l’età avanzata, non hanno sviluppato malattie oncologiche, rendendole oggetto di particolare interesse per la ricerca scientifica. Rappresentano un modello biologico senza precedenti, capace di fornire informazioni utili sia per la medicina preventiva che per quella terapeutica.

“Il nostro studio, con l’acronimo Affinità tra Microorganismi e Cancro con Immunità cross-reattiva, ha comparato il profilo immunitario di questi individui a quello di pazienti oncologici. I dati preliminari mostrano un pattern di memoria immunitaria specifico per alcuni microrganismi, principalmente virus, capace di distinguere i soggetti sani dai malati di tumore. Sebbene non possiamo ancora affermare una relazione di causa-effetto, i nostri risultati suggeriscono l’esistenza di biomarcatori potenzialmente protettivi nei confronti delle neoplasie,” spiega Luigi Buonaguro.

Le implicazioni di questa ricerca sono straordinarie. Se i risultati saranno confermati su una popolazione più ampia, si potrebbero sviluppare trattamenti immunologici innovativi contro il cancro, incluse terapie cellulari avanzate e vaccini sia preventivi che terapeutici.

La Necessità di Ampliare la Ricerca

I ricercatori sottolineano l’importanza di estendere il progetto a livello regionale e nazionale. Questo non solo per ottenere una visione più completa, ma anche per trasformare le conoscenze accumulate riguardo alle aree di longevità in risorse preziose per la ricerca oncologica a livello internazionale.

Il supporto del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda, riconosciuto come uno dei centri di ricerca oncologica più importanti al mondo, è stato cruciale per il successo del progetto. La collaborazione con questa istituzione ha fornito expertise e risorse invaluable nella lotta contro il cancro.

In sintesi, l’Istituto Tumori Pascale di Napoli si sta ponendo come un importante punto di riferimento nella ricerca oncologica, grazie a uno studio che non solo indaga le potenzialità del sistema immunitario dei centenari, ma potrebbe influenzare profondamente le future strategie terapeutiche nel trattamento e nella prevenzione del cancro.

Visita il sito ufficiale dell’Istituto Tumori Pascale per maggiori dettagli e aggiornamenti sulla ricerca in corso.

Istituto Tumori Pascale

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