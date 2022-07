Napoli, Kvaratskhelia in arrivo: il georgiano ha salutato amici e parenti all’aeroporto di Tbilisi -VIDEO

Kvaratskhelia è partito per Napoli. Il calciatore georgiano ha salutato parenti amici accorsi all’aeroporto di Tblisi.

“Vado a Napoli con grandi emozioni, cercherò di mettermi alla prova. Kaladze mi ha detto che è un campionato molto buono e la gente mi sta aspettando”. Queste le parole di Khvicha Kvaratskhelia al giornalista Dachi Tsurtsumia prima di imbarcarsi nell’aereo che lo porterà a Napoli.

Kvaratskhelia, uno dei volti nuovi della squadra allenata da Luciano Spalletti sta per mettere piede a Napoli. Il calciatore all’aeroporto di Tbilisi in attesa del volo per Napoli, ha salutato amici e parenti e si è detto pronto per la nuova avventura in Italia.

Khvicha Kvaratskhelia, così come Mathias Olivera, sarà al raduno fissato a Castel Volturno dove svolgerà tutti i testi fisici di rito, dopodiché sarà immediatamente a disposizione di Luciano Spalletti.

Kvaratskhelia in arrivo a Napoli

A Napoli c’è grandissima curiosità di vedere Kvaratskhelia in maglia azzurra. Intanto si possono intuire le doti del ragazzo che con la Georgia Under 17 già dava sfoggio di tutte le sue qualità. In un video di un match tra Russia e Georgia Under 17, si vede Kvaratskhelia che prima dribbla tre avversari, senza che nessuno riesca nemmeno a toccargli il pallone, poi dopo l’ennesima giocata riesce a segnare di sinistro sul palo del portiere. Le giocate del giovane Kvaratskhelia fanno capire quanto il giocatore sia dotato di natura. Poi crescendo è diventato anche forte fisicamente ed ovviamente ha affinato le sue qualità.

Ovviamente ci sono grandi aspettative per Kvaratskhelia che viene considerato un predestinato. Ovviamente servirà un po’ di tempo per abituarsi al calcio italiano ed al modulo di Luciano Spalletti, ma se un giocatore è forte riesce a superare queste difficoltà. Dal punto di vista tecnico il georgiano sembra veramente un talento enorme.