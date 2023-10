La Fiorentina arriva al Maradona, da Firenze: “Il Napoli ha avuto più tempo per recuperare”

Il Napoli è pronto per ricevere la Fiorentina di Italiano nella splendida cornice del Maradona per la sfida dell’ottava giornata di Serie A.

CALCIO NAPOLI. Nel posticipo serale dell’ottava giornata del campionato italiano di Serie A, il Napoli si prepara ad affrontare la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, nell’aria c’è un senso di preoccupazione tra i tifosi viola. La ragione? Il breve intervallo tra il match di Europa League del Ferencvaros e l’incontro con il Napoli, che secondo i tifosi viola rappresenta uno svantaggio oggettivo per la squadra toscana.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l’ambiente viola è preoccupato per il fatto che il Napoli arriva alla sfida con ben 48 ore in più di riposo rispetto alla Fiorentina. Dopo l’impegnativa partita contro il Real Madrid martedì, il Napoli ha avuto più tempo per recuperare fisicamente e mentalmente rispetto alla squadra di Italiano. Questo divario di preparazione è stato descritto come un “abisso” dall’edizione odierna del giornale fiorentino.

Tuttavia, a Firenze sono consapevoli che la situazione non è dovuta solo al calendario. La complicata partita contro il Ferencvaros ha contribuito a indebolire la squadra viola, rovinando i piani dell’allenatore Vincenzo Italiano. Quella che avrebbe dovuto essere una partita tranquilla si è trasformata in una corsa frenetica, con poche possibilità di far riposare giocatori chiave come Nico, Bonaventura, Kayode e Quarta.

“I viola arrivano al Maradona in una condizione di oggettivo svantaggio. Il Napoli infatti, dopo aver affrontato il Real Madrid martedì avrà nelle gambe 48 ore piene di riposo in più. Un abisso, a questi livelli. Il resto ce l’hanno messo i viola, complicandosi la vita nel match col Ferencvaros e rovinando i piani di Italiano. Quella che doveva e poteva essere una gara tranquilla, si è invece trasformata in una rincorsa folle, con tanti saluti alla possibilità di far tirare il fiato a gente come Nico, Bonaventura, Kayode, Quarta”.