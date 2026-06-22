Morto Igor Protti, ex calciatore del Napoli: addio a 58 anni, un viaggio concluso.

Addio a Igor Protti: Un’Icona del Calcio Italiano

Igor Protti, ex calciatore italiano di grande talento, è scomparso nella notte a 58 anni a causa di una malattia. Le sue condizioni di salute si erano deteriorate nelle ultime settimane, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tifosi e amici.

La Famiglia Annuncia la Triste Notizia

“Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati”, ha dichiarato la famiglia Protti attraverso un post sui social media. Questo annuncio ha colpito profondamente il mondo del calcio, dove Protti era considerato una vera e propria bandiera del Livorno. La sua carriera lo ha visto vestire anche le maglie di club prestigiosi come Napoli, Messina, Bari, Lazio e Reggiana.

Protti era noto non solo per la sua abilità sul campo, ma anche per il suo carattere affabile e il suo amore per il gioco. La passione che trasmetteva durante le partite era contagiosa, rendendolo uno dei calciatori più amati dai tifosi italiani.

Un Messaggio di Addio

Pochi istanti prima di lasciare questo mondo, Igor Protti ha dedicato un messaggio profondo ai suoi cari. “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato”, ha scritto. Queste parole, cariche di emozione, testimoniano l’affetto che Protti nutriva non solo per la sua famiglia, ma anche per tutte le persone che lo hanno sostenuto nel corso della sua vita.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato”, ha aggiunto con una gratitudine sincera.

La Carriera di un Campione

Igor Protti ha iniziato la sua carriera professionistica nel 1986, indossando la maglia della Reggiana. La sua abilità come attaccante lo ha portato a diventare uno dei giocatori più prolifici del campionato italiano. Dopo esperienze a Messina e Lazio, la sua carriera ha raggiunto l’apice con la maglia del Livorno, dove è diventato un simbolo per la tifoseria. Nel 2005, Protti ha ricevuto il titolo di capocannoniere di Serie B, un riconoscimento che ha riaffermato il suo status di leggenda.

La sua ferocia in campo e la capacità di segnare gol decisivi hanno reso Protti un giocatore temuto e rispettato. Le sue performance memorabili hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi.

Un Futuro senza di Lui

La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo del calcio. Tributi e condoglianze sono piovuti da ogni angolo del paese, da fan e colleghi che ricordano non solo la sua abilità calcistica, ma anche la sua integrità e il suo spirito. Molti ex compagni di squadra hanno condiviso ricordi personali e aneddoti, sottolineando quanto fosse speciale giocare con lui.

La sua presenza mancherà non solo sul campo, ma anche nella vita di coloro che lo conoscevano. Protti ha saputo ispirare generazioni di calciatori e tifosi e il suo eredità vivrà attraverso le memorie che ha lasciato.

Riflessioni Finali

Igor Protti è stato più di un semplice calciatore; era una figura iconica che ha dato tanto al mondo del calcio. La sua dedizione, il suo amore per il gioco e l’affetto che portava ai suoi tifosi rimarranno sempre nel ricordo di chi l’ha seguito. Mentre il calcio italiano piange la perdita di un atleta straordinario, è importante ricordare i valori che ha rappresentato: passione, gratitudine e, soprattutto, amore per il gioco.

Fonti ufficiali:

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