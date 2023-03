Moggi: “Juve, i punti di penalizzazione possono essere revocati” Ma l’ex Dg dimentica un particolare

Luciano Moggi ai microfoni di RadioBianconera, parla della penalizzazione inflitta alla Juve e alimenta speranze nei tifosi juventini.

Luciano Moggi, l’ex direttore generale della Juventus, ha commentato la situazione attuale della squadra bianconera riguardo alla penalizzazione di 15 punti in classifica a causa della questione plusvalenze. In un’intervista a Radio BiancoNera, Moggi ha affermato che, nonostante la Juventus sia quotata in borsa e non possa fare plusvalenze, quest’aspetto non riguarda la giustizia sportiva ma la Consob, che ha fatto bene a segnalare la situazione alla procura.

Penso che le plusvalenze siano ammesse, la Juventus non potrebbe farle perché quotata in borsa ma questo è un aspetto che non riguarda la giustizia sportiva ma la Consob, che ha giustamente avvertito la procura.

Dal punto di vista sportivo penso quindi che quei punti di penalizzazione possano essere tolti. Per quanto riguarda la questione stipendi, invece, non posso esprimermi perché non so nulla in merito”

Moggi ha poi espresso la sua opinione che i punti di penalizzazione potrebbero essere tolti dal punto di vista sportivo. Tuttavia, non ha potuto esprimersi sulla questione degli stipendi, dichiarando di non saperne nulla. LA questione stipendi e i cosidetti club “amici” sono proprio i due nuovi filoni sui quali i giudici saranno chiamati ad esprimersi.

In ogni caso, se la Juventus dovesse recuperare i 15 punti, tornerebbe al secondo posto in classifica con 50 punti, ancora lontana dai 65 punti del Napoli di Luciano Spalletti. Il divario sarebbe comunque significativo.