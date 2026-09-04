4 Settembre 2026

Malta, scontro in Parlamento sulla sentenza del processo sul caso Caruana Galizia

Anna Gaia Cavallo 4 Settembre 2026
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11 April 2018, Malta, Bidnija: People have left candles and messages at the scene where the car of the murdered journalist Daphne Caruana Galizia burnt on 16 October 2017. Reasons for the attack are still unclear half a year after the event. Photo: Lena Klimkeit/dpa (Bidnija – 2018-04-11, Lena Klimkeit / ipa-agency.net) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRSS/MNA) – Il Parlamento maltese si è riunito ieri in seduta urgente dopo l’assoluzione dell’imprenditore maltese Yorgen Fenech dall’accusa di aver commissionato l’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

Il primo ministro Robert Abela ha invitato alla prudenza e al rispetto per i procedimenti giudiziari ancora in corso, sottolineando che gli investigatori devono poter svolgere il proprio lavoro senza pressioni politiche.

Il leader dell’opposizione Alex Borg ha accusato Abela di aver convocato elezioni politiche anticipate in previsione delle ripercussioni politiche legate al verdetto.

Abela ha replicato alle dichiarazioni che ha definito “affrettate” da parte di Borg, accusando il leader dell’opposizione di trasformare la vicenda in un esercizio politico di parte.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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