Doppietta Ferrari nelle FP1 del GP di Monza, Russell il più veloce nella seconda sessione di libere

IPA88107553 – Ferrari pilot Charles Leclerc Formula 1 racing tests ahead of the Italian Formula One Grand Prix at the Autodromo Nazionale Monza circuit in Monza, northern Italy on September 4, 2026. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

MONZA (ITALPRESS) – George Russell fa registrare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes stampa un 1’22″559, ma la Ferrari di Charles Leclerc non è lontana e chiude a 0″120 dal britannico. Anche Andrea Kimi Antonelli, terzo, è molto vicino al miglior crono del pomeriggio, accusando un gap di +0″141. Lewis Hamilton, dopo la seconda posizione ottenuta in mattinata, deve accontentarsi del quinto tempo a 0″457 dal connazionale, alle spalle della McLaren di Lando Norris (+0″384); sesta, invece, l’altra Papaya guidata da Oscar Piastri. Max Verstappen, che non ha preso parte alle FP1, debutta con un nono posto a quasi un secondo di distacco da Russell. Domani si tornerà in pista alle 12:30 per la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 via alle qualifiche.

La Ferrari aveva invece realizzato una doppietta nella prima sessione. Charles Leclerc ha firmato in mattinata il miglior tempo in 1’23″008 davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, che è distante appena 0″173. Terzo crono per George Russell (+0″304), mentre l’altra Mercedes del leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli è quinta (+0″636″) alle spalle della Red Bull di Liam Lawson (+0″425). Lando Norris, vincitore degli ultimi due GP in Ungheria e Olanda, chiude sesto a 0″711 da Leclerc; la McLaren di Oscar Piastri, invece, è soltanto undicesima. Max Verstappen non è sceso in pista per lasciare spazio al giovane giapponese Ayumu Iwasa, diciassettesimo.

CLASSIFICA TEMPI

1a sessione1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’23″0082. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’23″1813. George Russell (Gbr) Mercedes 1’23″3124. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’23″4335. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’23″6446. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’23″7197. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’23″8028. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’24″0069. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’24″02810. Paul Aron (Est) Alpine 1’24″177

2a sessione1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’22″5592. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’22″6793. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’22″7004. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’22″9435. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’23″0166. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’23″0287. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’23″3498. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’23″3709. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’23″37710. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1’23″455

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+