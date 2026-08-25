25 Agosto 2026

Malta, deficit della pubblica amministrazione in calo

Anna Gaia Cavallo 25 Agosto 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il deficit della pubblica amministrazione di Malta si è ridotto al 2,2% del Pil nel 2025, scendendo sotto il valore di riferimento del 3% fissato dall’Unione europea per la prima volta dalla pandemia. Il miglioramento dei conti pubblici è arrivato mentre la tassazione diretta ha raggiunto un livello record, con le imposte sul reddito e sulla ricchezza salite al 15,1% del Pil. U

n’analisi della Banca centrale di Malta rileva che l’aumento è stato determinato soprattutto dalla crescita degli importi versati dai contribuenti, e non da un incremento delle aliquote fiscali. Il principale contributo è arrivato dall’imposta sul reddito delle società, che nel 2025 ha raggiunto il 7,1% del Pil, contro una media del 5,3% nel decennio precedente. Secondo la Banca centrale, l’aumento registrato negli ultimi due anni riflette in larga misura la crescita delle imposte versate dalle società registrate a Malta ma con la maggior parte delle proprie attività all’estero. La Banca centrale sottolinea che queste società beneficiano del sistema maltese di rimborso fiscale, ma continuano comunque a versare importi significativi di imposte una volta effettuati i rimborsi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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