L’imprevista debolezza di Cobolli che ha influenzato il suo percorso al Roland Garros.

Henman analizza la prestazione di Flavio Cobolli al Roland Garros

Tim Henman ha fornito un’analisi approfondita sulla prestazione di Flavio Cobolli dopo la sua sconfitta contro Alexander Zverev nella finale del Roland Garros. A soli 24 anni, Cobolli ha dimostrato di avere un potenziale notevole, mettendo in difficoltà l’avversario e offrendo una prestazione solida. Tuttavia, Henman crede che ci siano degli aspetti su cui il giovane tennista deve ancora lavorare per avvicinarsi ai migliori del circuito.

Durante le sue dichiarazioni su Eurosport, Henman ha sottolineato specificamente la necessità di migliorare il servizio di Cobolli. Anche se il suo gioco è già impressionante, la potenza e l’efficacia del suo primo servizio non sono ancora al livello di quelli dei top player, il che potrebbe rappresentare un limite nei momenti cruciali degli incontri.

Zverev, d’altra parte, ha scritto una pagina di storia con questa vittoria. Con il titolo conquistato, ha superato il record per il maggior numero di partite vinte al quinto set al Roland Garros, raggiungendo questo traguardo per ben tre volte durante il torneo. La strada verso il trofeo non è stata affatto semplice, dato che ha affrontato avversari impegnativi come Holger Rune e Taylor Fritz, mostrando grande determinazione e resilienza.

I punti di forza e le aree di miglioramento di Cobolli

Henman ha dichiarato: “Il servizio di Cobolli è potente, ma credo che debba migliorare la percentuale del primo servizio per poter mettere in gioco il suo colpo migliore, il diritto.” Questo suggerimento indica un’area chiave su cui il giovane tennista potrebbe concentrarsi nei prossimi allenamenti. Henman ha apprezzato anche il movimento e la competitività di Cobolli, evidenziando che non ha paura di chiudere il punto a rete.

Con il passare del tempo, e con l’esperienza accumulata, Cobolli potrebbe adattarsi bene a superfici diverse, come il prato e il cemento. La sua prestazione al Roland Garros non è solo un’opportunità di crescita, ma anche un trampolino di lancio; infatti, ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon l’anno scorso, il che rappresentava già il suo miglior risultato in un major fino ad oggi. Con questa finale, Cobolli si avvicina ulteriormente all’obiettivo di entrare nella top 10 ATP, segnando un altro significativo passo avanti nella sua carriera.

Questa esperienza al Roland Garros potrebbe rappresentare un elemento cruciale nel suo sviluppo come atleta. Ogni incontro ad alto livello offre opportunità per imparare e migliorare, e Cobolli è ora più vicino al diventare uno dei protagonisti nel panorama tennistico mondiale.

Zverev interrompe la striscia di successi di Sinner e Alcaraz

Con questa vittoria, Alexander Zverev ha interrotto la recente dominanza nei Grand Slam di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Dal momento che Novak Djokovic aveva vinto l’US Open 2023, Sinner e Alcaraz avevano monopolizzato i titoli dei tornei maggiori. I due giovani talenti avevano diviso le vittorie in tutti e quattro i Grand Slam nel 2024 e nel 2025, con Alcaraz che si era aggiudicato anche il titolo dell’Australian Open 2026.

Con il ritiro di Alcaraz dal Roland Garros e l’eliminazione precoce di Sinner, si è aperta un’opportunità per Zverev, che l’ha colta al volo. Ora è diventato solo il sesto giocatore nell’era Open a vantare sia un titolo del Grand Slam che una medaglia d’oro olimpica, unendosi a leggende come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andre Agassi, Andy Murray ed Evgeny Kafelnikov.

Il futuro promettente di Cobolli, affiancato dalle esperienze di Zverev, ridefinisce il panorama del tennis maschile. Entrambi i giocatori mostrano che il talento e il duro lavoro possono portare a risultati sorprendenti, contribuendo alla crescita e alla competitività del circuito ATP.

Fonti: Eurosport, ATP Tour.

Non perderti tutte le news su Napoli+