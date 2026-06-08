8 Giugno 2026

Il Napoli punta su Gila: la Lazio esige troppo, ma si attende con calma.

Anna Gaia Cavallo 8 Giugno 2026
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Allegri e l’interesse per Mario Gila

Il Napoli continua a pianificare il futuro senza fretta, mantenendo alta l’attenzione su nomi di spicco. Tra questi emerge Mario Gila, difensore della Lazio, che ha suscitato l’interesse non solo di Massimiliano Allegri, ma anche della dirigenza partenopea. Il talento spagnolo rappresenta un profilo considerato ideale per rinforzare ulteriormente una difesa che, negli ultimi anni, si è rivelata uno dei punti di forza della squadra campione d’Italia.

Gila vanta fisicità, personalità e una notevole esperienza in Serie A. Queste caratteristiche, unite ai suoi ampi margini di crescita, lo rendono un candidato molto apprezzato dal Napoli. La dirigenza azzurra, con il direttore sportivo Giovanni Manna in prima linea, sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione del giocatore.

La trattativa, però, non è semplice. La Lazio valuta Gila circa 30 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata dal Napoli, soprattutto considerando l’attuale contratto del difensore, in scadenza nel 2027. Inoltre, a partire dal prossimo gennaio, il difensore potrà valutare altre opzioni per il suo futuro, aggiungendo un ulteriore elemento di complessità alla questione.

L’adeguatezza del profilo e il futuro della difesa partenopea

Nonostante i rischi e le complessità economiche, il Napoli resta focalizzato sulla possibilità di acquisire Gila. Allegri ha mostrato interesse per lui da lungo tempo, e considera il difensore un potenziale punto di riferimento per il presente e il futuro della squadra. Una visione condivisa anche da Giovanni Manna, il quale vede nel centrale biancoceleste una figura capace di garantire sia solidità che continuità al reparto difensivo.

La strategia dei partenopei si basa sulla creazione di una difesa sempre più competitiva e sostenibile. Attualmente, il club conta su elementi di grande affidabilità come Alessandro Buongiorno, Sam Beukema, Amir Rrahmani, Rafa Marin e Luca Marianucci. Tuttavia, l’intento è abbassare ulteriormente l’età media della retroguardia, e in quest’ottica l’acquisto di Gila rappresenterebbe un passo strategico.

Rrahmani ha già superato i 32 anni, mentre altri pilastri della squadra, come Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera, si avvicinano alla soglia dei trent’anni. Mario Gila, classe 2000, garantirebbe una visione a lungo termine senza compromettere l’affidabilità immediata della squadra.

I contatti e le opportunità future

I contatti tra il Napoli e la Lazio sono attivi e il gradimento di Gila per una trasferimento a Napoli è noto. Tuttavia, resta da affrontare il nodo economico, con la Lazio che non sembra intenzionata a scendere sul prezzo, anche in virtù della percentuale da riconoscere al Real Madrid in caso di futura cessione del difensore.

Per ora, non si registrano sviluppi significativi. Aurelio De Laurentiis sta seguendo la situazione da lontano, mentre Giovanni Manna lavora dietro le quinte per esplorare possibilità di negoziazione. Il Napoli non considera l’operazione una priorità assoluta, ma il nome di Mario Gila resta evidenziato tra le opzioni più gradite per costruire una difesa del futuro sempre più competitiva e solida.

Il futuro di Mario Gila al Napoli è ancora incerto ma promettente. Con l’intenzione di rinforzare la retroguardia e garantire investimenti a lungo termine, il club partenopeo sembra pronto ad analizzare ogni possibilità in vista della prossima finestra di mercato. La situazione di Gila continuerà a essere monitorata, e ogni passo verso il finale accordo sarà valutato con attenzione.

Fonti ufficiali di riferimento indicano una forte attenzione da parte del Napoli verso il difensore biancoceleste, il che sottolinea l’importanza e il valore che il giocatore ha agli occhi della dirigenza partenopea.

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