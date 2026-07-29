Libia, Zuwara raggiunge intesa con il governo per risolvere la crisi energetica

MILANO – TRALICCI DELL’ELETTRICITA’, PALI DELL’ALTA TENSIONE, ENERGIA ELETTRICA (MILANO – 2006-08-04, Nanni Fontana) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il comune di Zuwara, nella Libia occidentale, ha annunciato la conclusione positiva dei negoziati con il governo, la compagnia elettrica e la National Oil Corporation per risolvere la crisi energetica, dopo che un gruppo di giovani aveva avviato un sit-in presso il complesso di Mellitah. E secondo quanto dichiarato in un comunicato ufficiale del comune di Zuwara pubblicato su Facebook, la protesta era nata a causa di interruzioni di corrente senza precedenti, con blackout superiori alle 48 ore in alcune aree, dovute alla modifica della gestione del carico elettrico.

Durante i negoziati, le autorità hanno promesso di ripristinare una gestione equa della distribuzione dell’energia e di migliorare le forniture alla rete. I manifestanti, dopo aver compreso i rischi di un’interruzione delle forniture di gas per le centrali elettriche, che avrebbe potuto causare il collasso dell’intera rete nazionale, hanno accettato di porre fine al sit-in. Il comune ha sottolineato che la soluzione è stata raggiunta attraverso il dialogo e la cooperazione, e ha respinto qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica dell’evento.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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