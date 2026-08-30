Libia, firmato accordo 4+4 per le elezioni entro 24 mesi

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Le parti libiche hanno firmato oggi a Tripoli, presso la sede della missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), l’accordo finale del tavolo ristretto 4+4, che definisce il quadro elettorale e la ricostituzione del consiglio della commissione elettorale, nell’ambito delle prime due fasi della road map sostenuta dalle Nazioni Unite.

Nel corso della cerimonia, l’inviata speciale dell’ONU Hanna Tetteh ha dichiarato che l’accordo rappresenta un passo importante, e ha sottolineato che la priorità ora è l’attuazione entro i tempi previsti e il mantenimento dello slancio per completare le restanti fasi della road map.

Tetteh ha spiegato che l’obiettivo è creare le condizioni per elezioni entro un periodo di tempo definito e non prorogabile, e che le elezioni fanno parte del processo politico insieme al rafforzamento delle istituzioni e alla gestione delle riforme economiche e dei servizi di base.

La missione ONU ha ricordato che il tavolo ristretto ha riunito le principali parti esecutive e legislative libiche in grado di influenzare il processo politico, dopo otto mesi di progressi limitati da parte dei due parlamenti.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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