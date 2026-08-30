30 Agosto 2026

Libia, firmato accordo 4+4 per le elezioni entro 24 mesi

Anna Gaia Cavallo 30 Agosto 2026
1784793796_IPA_Libia.jpg

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Le parti libiche hanno firmato oggi a Tripoli, presso la sede della missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), l’accordo finale del tavolo ristretto 4+4, che definisce il quadro elettorale e la ricostituzione del consiglio della commissione elettorale, nell’ambito delle prime due fasi della road map sostenuta dalle Nazioni Unite.

Nel corso della cerimonia, l’inviata speciale dell’ONU Hanna Tetteh ha dichiarato che l’accordo rappresenta un passo importante, e ha sottolineato che la priorità ora è l’attuazione entro i tempi previsti e il mantenimento dello slancio per completare le restanti fasi della road map.

Tetteh ha spiegato che l’obiettivo è creare le condizioni per elezioni entro un periodo di tempo definito e non prorogabile, e che le elezioni fanno parte del processo politico insieme al rafforzamento delle istituzioni e alla gestione delle riforme economiche e dei servizi di base.

La missione ONU ha ricordato che il tavolo ristretto ha riunito le principali parti esecutive e legislative libiche in grado di influenzare il processo politico, dopo otto mesi di progressi limitati da parte dei due parlamenti.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Malta-1-1.jpg

Malta, omicidio Caruana Galizia: la difesa di Fenech contesta le prove dell’accusa

Anna Gaia Cavallo 30 Agosto 2026
20260830_0154.jpg

Tunisia, Ghribi “Vicino al mio popolo, resterà sempre la mia bussola”

Anna Gaia Cavallo 30 Agosto 2026
Andrea-Mazzucchi-rettore-foto-2.jpg

Università degli Studi di Napoli Federico II, il rettore Andrea Mazzucchi in carica dal primo settembre

Anna Gaia Cavallo 30 Agosto 2026
Salzano-e1788006987852.jpeg

Dalle fragilità al palco, l’Italia al fianco dei giovani di Shems’y in Marocco

Anna Gaia Cavallo 29 Agosto 2026
1783606224_Abdelatty.jpg

Il ministro degli esteri egiziano Abdelatty a colloquio con Tajani, focus sul rafforzamento delle relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 29 Agosto 2026
1785222227_Foto-2.jpeg

“Se vuoi raccogliere devi pagare”, due arresti per estorsione nel Foggiano

Anna Gaia Cavallo 29 Agosto 2026

Ultimissime

IPA87746797.jpg

Enric Mas vince la nona tappa della Vuelta davanti a Onley e Roglic

redazione 30 Agosto 2026
1784793796_IPA_Libia.jpg

Libia, firmato accordo 4+4 per le elezioni entro 24 mesi

Anna Gaia Cavallo 30 Agosto 2026
20260830_0789.jpg

Gasperini “Contro il Lecce serve continuità di prestazione”

redazione 30 Agosto 2026
Malta-1-1.jpg

Malta, omicidio Caruana Galizia: la difesa di Fenech contesta le prove dell’accusa

Anna Gaia Cavallo 30 Agosto 2026
Sinner-1.jpg

Sinner saldo in vetta del ranking Atp, Cobolli numero 6

redazione 30 Agosto 2026