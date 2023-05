Il mistero di Liberato al Maradona: Il simpatico retroscena di un tifoso che coinvolge Insigne

Il finale della festa per lo Scudetto del Napoli ha visto Liberato in scena. Una battuta virale su chi potrebbe celarsi sotto il cappuccio dell’artista sta spopolando in rete.

La festa per lo Scudetto del Napoli ha avuto un gran finale con Liberato, l’artista partenopeo noto per la sua identità segreta, che si è esibito per la prima volta in uno stadio. L’esibizione, che ha avuto luogo al triplice fischio della sfida interna contro la Fiorentina, è ancora uno dei temi più discussi dai tifosi del Napoli e sui social network.

Liberato, indossando una maglia azzurra con il numero 95 e con il volto coperto dal consueto cappuccio, ha cantato con la sua voce intensa i nomi dei calciatori uno ad uno. Tra i brani interpretati, figurano “‘O core nun tene” padrone e “Tu t’e scurdat‘ ‘e me“, entrambi facenti parte della colonna sonora del film “Ultras“, diretto da Francesco Lettieri, l’autore di tutti i suoi video. L’artista ha anche regalato ai tifosi una sua personale versione del coro “La capolista se ne va“, reinterpretandolo sulle note di “Gaiola portafortuna“.

Tuttavia, a farla da padrone sui social è una battuta molto simpatica che coinvolge l’artista e un noto ex giocatore del Napoli. “Immaginate, ad un certo punto Liberato toglie il cappuccio e sotto c’è Lorenzo Insigne” – questo il commento che sta spopolando in rete, provocando risate e condivisioni.

L’ipotesi fantasiosa, seppur divertente, rimarca l’affetto dei tifosi per l’ex capitano azzurro Insigne, mentre alimenta il mistero sull’identità di Liberato, artista amato per la sua musica ma anche per l’alone di mistero che lo circonda.

Senza dubbio, questa battuta aggiunge un tocco di allegria alla festa per lo Scudetto del Napoli, mostrando ancora una volta come lo sport e la musica possano unirsi in un clima di gioia e divertimento. E chissà, forse anche Lorenzo Insigne, dovesse leggere questa battuta, non potrebbe fare a meno di sorridere.