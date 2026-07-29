29 Luglio 2026

Latitante catturato a Trani dai Carabinieri, era nascosto in una villa con piscina

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
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TRANI (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica di Trani ha emesso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione a carico di un 54enne originario di questa provincia, che deve scontare la pena definitiva di 9 anni di reclusione per i reati di omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata. L’uomo si era reso irreperibile, facendo immediatamente scattare una mirata attività di ricerca da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che sono riusciti a individuarlo e a trarlo in arresto. Il blitz è scattato all’interno di una villa con piscina, dove il 54enne aveva trovato rifugio nella convinzione di poter sfuggire alla cattura. L’intervento dei militari, eseguito con rapidità e perfetto coordinamento, ha consentito di sorprenderlo e bloccarlo senza che opponesse resistenza.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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