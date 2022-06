“Uno dei big del Napoli vuole andare via, sarà ceduto”

Il calciomercato del Napoli si fa anche in uscita, Aurelio De Laurentiis vuole vendere qualche top player e ripianare il bilancio. Per il presidente del Napoli c’è la necessità di abbassare il tetto degli ingaggi, per questo motivo ha lasciato partire Insigne a parametro zero. Per lo stesso motivo non riesce a trovare gli accordi per il rinnovo di Ospina e Mertens, ma anche con Fabian Ruiz e Koulibaly. Il portiere colombiano sembra oramai destinato a lasciare l’azzurro, con il rinnovo imminente di Meret e l’acquisto di Sirigu a parametro zero. Per il contratto di Mertens c’è grandissima difficoltà, ma resta la volontà del giocatore di restare, la prossima sarà la settimana decisiva. Chi può andare via da Napoli è Kalidou Koulibaly che piace al Barcellona ed ha chiesto chiarezza sul suo futuro.

Koulibaly al Barcellona: le ultime notizie

Secondo le ultime novità, De Laurentiis ha alzato la proposta di rinnovo a Koulibaly, ma dalla Spagna il portale fishajes.com fa sapere che il Barcellona è pronto a fare di tutto per accontentare Xavi. Il Barça deve ripianare 500 milioni di euro di debiti ed i manager del club stanno lavorando in questo senso. In due o tre settimane ci potrà muovere più liberamente sul mercato. Per questo il Barcellona ha lanciato l’assalto a Lewandoski e Koulibaly. Per il giocatore polacco sono pronti anche 12 milioni di euro di ingaggi, che fanno capire quale sia la strada che vuole intraprendere Laporta, sicuramente non quella del ridimensionamento.

Per Koulibaly si può arrivare fino a 9-10 milioni di euro a stagione, con un contratto di quattro anni. Ma c’è da scontrarsi con la volontà di Aurelio De Laurentiis, che valuta il difensore senegalese almeno 40 milioni di euro.