Italvolley pronta per i quarti di VNL contro gli Usa, De Giorgi “Determinati per una sfida equilibrata”

Italy coach Ferdinando De Giorgi during the semi-final match Italy v France valid for the European Men’s Volleyball Championship at the Palazzo dello sport on Sep 14th, 2023 In Rome, Italy

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ROMA (ITALPRESS) – Una grande sfida, un grande classico del volley ai massimi livelli. Giornata di vigilia per gli azzurri di coach De Giorgi che stanno definendo la preparazione al quarto di finale contro gli Stati Uniti di Karch Kiraly, in programma domani alle ore 9 italiane (diretta Dazn e Vbtv), presso la Beilun Sports and Arts Centre, nella gara valevole per l’accesso alla semifinale della Vnl in corso a Ningbo, in Cina. La voglia di scendere in campo e di far bene, dopo diversi giorni di allenamento, prima in Giappone e poi a Ningbo, è davvero tanta. Gli azzurri, in questa edizione della VNL, hanno già incontrato gli americani a Ottawa, nel corso della prima week, e in quell’occasione si imposero dopo cinque set. In totale, le due nazionali si sono affrontate in un match ufficiale per 93 volte e l’Italia ha ottenuto 52 vittorie. L’Italia, in caso di passaggio del turno, affronterà in semifinale la vincente di Giappone-Cina.

“Il periodo di lavoro in Oriente è andato bene – spiega il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi -. Sono diventati tanti i giorni di permanenza, però abbiamo cercato di sfruttarli nel migliore dei modi, sia dal punto di vista del recupero sia dal punto di vista del lavoro, con un buon allenamento a Osaka con la nazionale giapponese e poi un’amichevole con la loro nazionale B, soprattutto per chi aveva giocato meno in queste settimane”.

“Abbiamo cercato di sfruttare al meglio tutto il tempo a disposizione per arrivare nel miglior modo possibile a questa partita con gli Stati Uniti – prosegue il tecnico azzurro -. Quella di domani sarà una partita equilibrata, nel senso che la squadra americana ha cambiato qualcosa, ma non troppo, perché i giocatori più importanti sono in organico. Loro hanno due nuovi opposti ma le dinamiche e i meccanismi saranno quelli. Penso che fondamentale sarà l’interpretazione della gara. Come avviene sempre in una partita da dentro o fuori, puoi preparare tante cose, ma alla fine sarà importante l’interpretazione del momento e ognuno dovrà pensare a fare il proprio gioco al meglio. Dovremo essere focalizzati sulla nostra efficienza e sulla capacità, che abbiamo allenato in questo percorso, di essere disponibili, di essere squadra. In queste sfide poi questi aspetti, se allenati, tornano utili”.

De Giorgi crede fortemente nel suo gruppo. “Nei ragazzi c’è sempre una grande determinazione. L’obiettivo principale era raggiungere le Finals di VNL. Nel corso di questo torneo abbiamo avuto squadre diverse, che richiedevano quindi una programmazione diversa e una grande partecipazione di tutti per raggiungere questo obiettivo. Come sempre, questa manifestazione è molto dispendiosa, ma anche molto interessante perché alla fine il 70-80% della costruzione della squadra che poi giocherà un Mondiale o un Europeo, come quest’anno, si fa proprio passando dalla VNL”.

“Queste settimane di gioco in giro per il mondo possono dirci che abbiamo coinvolto tanti giocatori e questo è un aspetto importante per allargare la base di scelta e dare, allo stesso tempo, esperienza internazionale a tanti ragazzi. Quando finirà questa VNL tireremo una linea e faremo delle valutazioni perché poi dovremo essere bravi a individuare due o tre obiettivi su cui lavorare per arrivare agli Europei, la competizione clou di questa stagione”, conclude De Giorgi.

“Siamo in forma e abbiamo avuto la possibilità di lavorare maggiormente sul nostro ritmo partita quindi secondo me arriviamo pronti alla sfida di domani”, spiega Giovanni Sanguinetti. “Contro gli Stati Uniti sarà una partita complicata. Loro sono una squadra di altissimo livello. Sono più al completo rispetto alla formazione affrontata nella prima week in Canada; sarà difficile, dovremo essere più bravi di loro in varie situazioni, come battuta e ricezione, se vogliamo pensare di vincere e passare il turno. In questa stagione sto avendo molto spazio in nazionale e questo fa sicuramente piacere. Sono contento della fiducia che mi sta dando lo staff, però il focus è sulle partite che ci attendono”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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