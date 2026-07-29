Italia di bronzo nella VNL femminile, battuta la Cina 3-1

IPA86893614 – (260722) — MACAO, July 22, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) — Players of Italy celebrate during the quarterfinal between Italy and the Netherlands at the Women’s Volleyball Nations League (VNL) 2026 Finals in Macao, south China, July 22, 2026. Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM/Cheong Kam Ka)

MACAO (CINA) (ITALPRESS) – Dopo gli ori delle due passate edizioni, si chiude con il bronzo l’edizione 2026 della Volleyball Nations League femminile per l’Italia. A Macao le azzurre di Julio Velasco, superate in semifinale dal Brasile al tiebreak, hanno battuto le padrone di casa della Cina con il punteggio di 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-13). A trascinare la nazionale i 26 punti di Antropova e i 13 di Fahr. Il modo migliore per dimenticare il passo falso di ieri: “Ci può stare contro il Brasile. Non dobbiamo montarci la testa, ci sono tante squadre forti nel mondo e vincere sempre è praticamente impossibile”, ha tagliato corto Velasco che analizza il match con soddisfazione: “Oggi abbiamo giocato una grande partita, i cambi sono stati importanti e così lo è stato il lavoro di squadra. Sono contento per le ragazze che meritavano di finire in allegria – le parole del Ct -. Hanno lavorato duro e sono orgoglioso di loro, perché non hanno mai mollato e questa è la base per il futuro. Bisogna anche saper giocare male e rivendico quello che hanno fatto le ragazze”.

Bilancio positivo in vista dell’Europeo: “Dobbiamo crescere, oggi ho visto una crescita individuale di alcune giocatrici, mentre ad altre manca allenamento perché hanno avuto poco tempo per lavorare dopo il riposo. Penso che arriveremo in buone condizioni”.

“La sconfitta di ieri è stata difficile, ma sapevo che oggi la squadra avrebbe mostrato la mentalità giusta. Abbiamo fatto due anni grandiosi e la batosta prima o poi doveva arrivare. Sono fiera delle mie compagne, anche chi è entrata dalla panchina ha dato il massimo sfruttando al meglio l’opportunità. Siamo un gruppo molto unito e si vede”, ha detto invece Alessia Orro.

Tra le azzurre che si sono fatte trovare pronte nel momento del bisogno c’è Denise Meli: “È bellissimo e aver vinto questa medaglia con questa nazionale è incredibile, sono orgogliosa e fiera delle mie compagne. Aver concluso in questo modo le Finals è importantissimo, ci siamo rialzate nel migliore dei modi e sono contenta di aver dato il mio contributo. Si impara tanto in una squadra così competitiva. Lo scalino è sempre più grande e sempre più in alto, sono molto felice”, le sue parole.

Capitan Danesi e compagne faranno rientro in Italia, con un volo diretto da Hong-Kong a Milano, martedì 28 luglio. Giusto qualche giorno di meritato riposo, e poi inizierà la preparazione in vista degli Europei.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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