Inter in trattative con l’agente di un possibile nuovo portiere.

Inter alla Ricerca di un Nuovo Portiere: Ivan Provedel in Discussione

Firenze, Italia – 09 Febbraio 2026: Ivan Provedel, portiere della SS Lazio, si allena al centro federale di Coverciano. (Foto di Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Recentemente, sono emerse online immagini di Gianni Rava, l’agente di Ivan Provedel, giunto alla sede dell’Inter per colloqui. La dirigenza nerazzurra sta valutando un accordo per il portiere 32enne, in vista della prossima stagione, per affiancare Josep Martinez.

Inter è infatti in cerca di un nuovo portiere in vista della finestra di trasferimenti estiva. Yann Sommer, che ha ricoperto il ruolo di numero uno per tre stagioni, lascerà la squadra a fine contratto a breve. Questa situazione ha spinto i dirigenti a considerare diverse opzioni, incluso il riacquisto di Provedel per rinforzare il reparto difensivo.

Un Portiere di Esperienza

Durante la stagione 2024-25, le voci su un possibile nuovo portiere al club milanese si sono intensificate. Nome in cima alla lista era quello di Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham. Tuttavia, le recenti notizie suggeriscono che l’Inter intende promuovere Josep Martinez, che ha fatto da riserva a Sommer negli ultimi due anni, piuttosto che investire in un portiere di alto profilo e costoso.

Ivan Provedel si presenta come una solida alternativa. Con la sua esperienza in Serie A, avendo giocato per Lazio, Spezia ed Empoli, il portiere è un ex vincitore del premio per il miglior portiere della lega e si avvicina all’ultima annata contrattuale con la Lazio, che scadrà a luglio. La sua agenzia ha confermato che Rava è stato avvistato presso i cancelli dell’Inter per discutere di un trasferimento.

Alfredo Pedullà ha riportato che la Lazio chiederà tra i 4 e i 5 milioni di euro per Provedel. Con la scadenza del contratto in avvicinamento, si prevede che questa cifra possa essere un investimento vantaggioso per il club milanese, che cerca un portiere affidabile senza un esborso eccessivo.

Le prestazioni di Provedel hanno attirato l’attenzione, specialmente nel corso delle ultime stagioni, dove ha dimostrato abilità di alto livello. La sua capacità di prendere decisioni rapide, insieme alla sua esperienza, lo rendono un candidato ideale per l’Inter, che punta a competere ai massimi livelli sia in campionato che in Europa.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi, mentre i fan sperano in notizie positive riguardanti il futuro del portiere. La sessione di trattative potrebbe rivelarsi decisiva non solo per Provedel e l’Inter, ma anche per la Lazio, che dovrà affrontare una nuova era senza il suo portiere esperto.

Rimanete aggiornati per ulteriori notizie sul mercato di trasferimenti e le potenziali mosse dell’Inter per il rafforzamento della rosa nella prossima stagione.

Fonti: Sports Illustrated, Transfermarkt.

Gianni Rava, agente di Ivan Provedel, è nella sede dell’@Inter @SkySport pic.twitter.com/jWSDAxWbow

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 10 Giugno 2026

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