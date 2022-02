Insigne-Perisic lite sfiorata: Ecco cosa è successo in campo

Insigne-Perisic, lite sfiorata in campo. Solo il pronto intervento di Milan Skriniar ha evitato che la situazione degenerasse in rissa.

Napoli-Inter ha visto Lorenzo Insigne protagonista superare Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica dei migliori marcatori all-time del Napoli in tutte le competizioni. Il fantasista ha dedicato il gol al pubblico, peccato che l’entusiasmiamo sia stato spento dal gol di Dzeko. Durante la gara Insigne è stato anche protagonista di una lite con Perisic.

Il capitano del Napoli ha contestato una decisione dell’arbitro e Perisic è intervenuto stuzzicando Insigne, da lì è nato il botta e risposta tra i due.

LITE INSIGNE-PERISIC

Lorenzo Insigne molto nervoso ha urlato all’indirizzo di Ivan Perisic. “Stai zitto!”, con tanto di dito vicino la bocca.

Gli animi si sono immediatamente surriscaldati, solo il pronto intervento di Milan Skriniar ha evitato che la situazione degenerasse in rissa.

Col calcio di rigore trasformato contro l’Inter, Lorenzo Insigne ha realizzato il gol numero 116 con la maglia del Napoli, staccando al terzo posto dei marcatori all-time Diego Armando Maradona. Davanti al capitano azzurro restano solo Marek Hamsik con 121 reti e Dries Mertens a quota 144.

Intanto il Napoli lavora sottotraccia sul mercato per sostituire il capitano che si trasferirà al Toronto e puntellare la squadra. In Belgio si parla del futuro Jason Denayer in uscita dal Lione. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto e secondo Het Nieuwsblad anche il Napoli ha chiesto informazioni. l contratto di Jason Denayer scade a giugno del 2022 e la sua permanenza al Lione sempre molto complicata. Il difensore 26enne viene seguito dal Napoli, ma anche Newcastle e Juventus hanno chiesto informazioni. Intanto nella giornata di ieri sono arrivate altre due notizie di mercato per il Napoli che ha fatto un sondaggio per Depay, ma anche per Kepa del Chelsea.