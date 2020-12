Insigne leader del Napoli, via il muso e prestazioni da capitano

Un gol ed un assist per coronare una prestazione super di Lorenzo Insigne che a Crotone trascina il Napoli alla vittoria.

Un gol alla Del Piero, ma in tanti stanno cominciano a parlare di un gol alla Insigne. E’ chiaro che oramai il numero 24 e capitano è diventato anche il leader del Napoli. Una trasformazione e maturazione avvenuta a cavallo tra le gestioni di Ancelotti e Gattuso. L’allenatore calabrese continua a spronarlo ed in settimana aveva detto di volerlo vedere meno musone, ma ne ha esaltato le qualità, sempre, mettendolo al centro del suo progetto tattico. Bastone e carota che sembrano funzionare, dato Insigne a Crotone si è esaltato con un gol spettacolare ed un assist al bacio per Lozano, che hanno fatto scattare voti alti in pagella.

In tutto in questo campionato di Serie A Insigne ha fornito due assist vincenti, mettendo a segno anche quattro gol. Ma ora il Napoli pretende sempre di più dal suo capitano. Pretesa che non è campata in aria, dato che Insigne ha dimostrato, anche in Nazionale, di avere delle qualità straordinarie. Serve dare maggiore continuità a quelle giocate, cosa che il talento napoletano sta facendo in questo campionato. Certo c’è stato qualche passaggio a vuoto, ma la maturazione sembra andare verso il compimento.

Ma le giocate di Insigne non si fermano solo a quelle offensive, perché oramai un giocatore va valutato anche in fase passiva. Da questo punto di vista sono pochi i giocatori generosi come il capitano azzurro, sempre pronto a fare dei ripiegamenti anche molto profondi per dare equilibrio alla manovra partenopea. Questo non è un dettaglio da poco, perché con quelle corse in difesa Insigne offre un grande contributo alla squadra, perdendo magari un po’ di lucidità in fase offensiva. Con il Crotone, però, Insigne è stato Magnifico ed ha nelle corde la possibilità di esserlo sempre. Se lo aspettano i tifosi del Napoli, se lo aspetta Gattuso, perché quelle qualità sono evidenti.