Incontro a Napoli: assessore al turismo e ministra norvegese per promuovere nuove sinergie.

Incontro Istituzionale per Promuovere il Turismo a Napoli

Napoli, 6 giugno 2026 – Si è tenuto un incontro significativo tra l’assessora Teresa Armato, responsabile al Turismo e alle Attività Produttive, e la Ministra norvegese del Commercio, dell’Industria e del Turismo, Cecilie Myrseth. La Ministra era accompagnata da una delegazione del Governo norvegese, dall’Ambasciata di Norvegia a Roma e dalla console onoraria di Norvegia a Napoli, Francesca Aloia. L’assessora Armato ha voluto estendere l’invito a rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui la presidente di AIGO, Emanuela Augelli, creando così un contesto di apertura e collaborazione.

L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per discutere le strategie messe in atto dal Comune di Napoli per intercettare e gestire i flussi turistici. Durante il colloquio, l’assessora Armato ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione locale nel potenziare i servizi e nello sviluppo delle strutture ricettive, soprattutto quelle extra alberghiere. Queste ultime non soltanto offrono nuove opportunità di lavoro per i giovani, ma attirano anche turisti verso aree meno centrali, contribuendo alla valorizzazione dell’intero territorio.

“Abbiamo avuto la possibilità di illustrare a una platea internazionale i motivi per cui Napoli sta diventando una meta sempre più popolare tra la generazione Z e i Millennials”, ha dichiarato l’assessora Armato. “Grazie a importanti strumenti di marketing, come l’Osservatorio Turistico Urbano e la Destination Management Organization (DMO), stiamo riuscendo a catturare un pubblico di turisti sempre più variegato e internazionale. Il turismo non è solo una risorsa economica, ma un vero e proprio volano di benessere per la città”.

Progetti Futuri e Sviluppo del Settore Turistico

Durante l’incontro, sono stati discussi anche i progetti relativi alla regolamentazione delle strutture extra alberghiere e il valore del turismo esperienziale. I programmi in questo settore sono considerati fondamentali per attrarre un pubblico sempre più giovane e diverso. L’assessora ha evidenziato come Napoli stia diventando un vero e proprio “set” per produzioni cinematografiche, spot pubblicitari e eventi di rilevanza mondiale, tra cui l’America’s Cup, di cui l’organizzazione ha già iniziato a lavorare attivamente.

Il turismo a Napoli è visto come un’opportunità non solo per chi visita, ma anche per migliorare la qualità della vita dei residenti. “La tassa di soggiorno, ad esempio, viene investita per rendere Napoli più vivibile e accogliente” ha aggiunto Armato. “La nostra città è un crocevia di culture, un luogo in cui l’autenticità e l’identità si fondono. Le esperienze turistiche offerte oggi sono un modo per trasmettere questa ricchezza agli ospiti”.

Dopo il pranzo al Real Yacht Club Canottieri Savoia, la delegazione norvegese ha avuto l’opportunità di vivere il “turismo esperienziale” con una visita guidata, organizzata dagli uffici dell’Assessorato al Turismo. La visita, che è partita dal Monte Echia, ha avuto l’intento di mostrare le bellezze e le peculiarità locali, facendo apprezzare la storia e la cultura partenopea.

Collaborazione Internazionale e Futuri Sviluppi

L’incontro ha inoltre aperto la strada a possibili collaborazioni future tra Napoli e la Norvegia nel settore del turismo e delle attività produttive. La presenza di figure istituzionali di alto livello ha confermato il crescente interesse della Norvegia nei confronti di Napoli come meta turistica. I rappresentanti norvegesi hanno espresso il loro apprezzamento per le politiche adottate dalla città e per la qualità dell’offerta turistica.

Infine, è emersa l’importanza di una strategia condivisa che coinvolga anche le associazioni di categoria, necessaria per rafforzare ulteriormente il coordinamento e l’efficacia delle attività promozionali. L’obiettivo finale è quello di rendere Napoli non solo una destinazione di passaggio, ma una meta privilegiata in grado di offrire esperienze uniche e autentiche a visitatori da tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sulle strategie turistiche e sui progetti futuri, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Napoli e l’AIGO.

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