Il Napoli è una chiavica! Arriva una risposta da applausi – VIDEO

Il Napoli in testa alla classifica da fastidio al Nord, per le tv e giornali nazionali è quasi intollerabile dover parlare della squadra di Spalletti.

Il Napoli vince anche a Bergamo, la squadra di Spalletti esce con i tre punti dopo una partita difficile in uno degli stadi più razzisti d’Italia. Quando visto sugli spalti, dove non gli Ultras, ma gente comune ha sputato odio e bile contro i tifosi del Napoli, è evocativo di quanto Napoli e la sua squadra siano odiati in questo paese.

Aldilà dei soliti cori che ormai hanno stufato persino chi li canta, quello che è inaccettabile per un paese civile è questa forma di razzismo – odio verso Napoli e il meridione in generale. Quanto visto a Bergamo in un paese normale avrebbe portato alla chiusura dello stadio, ma da noi finisce tutto a tarallucci e vino.

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Atalanta-Napoli giocata. I cori dei tifosi della Dea contro il Napoli sono costati cari al club bergamasco con un’ammenda di € 25.000

Per non parlare di quanto stanno facendo tv e giornali nazionali per sminuire il lavoro di Spalletti e dei suoi ragazzi. Dopo la Gazzetta anche TuttoSport, rimuove il Napoli dalla prima pagina.

Enrico Varriale su Twitter ha commentato la cosa: “Prima Pagina di un giornale, sulla carta a tiratura nazionale…già sulla carta“.

Il Napoli è una chiavica per il nord

Napoli della Serie A è quasi intollerabile dei quotidiani nazionali che si occupano di sport da parte dei cervelli all’ammasso meridionali che tifano la Juventu so il Milan.

Da parte dei Bergamaschi dei Bresciani da parte di tutta la Brianza è intollerabile. ” Na chiavica è il Napoli” così Mediaset ha definito la squadra di calcio della città partenopea.

La vittoria del Napoli il suo posizionamento nella alta vetta della classifica è un indicatore di quello che il SUD deve fare per riemergere per ritornare ai fasti di quando

Napoli insieme a Londra e Parigi erano le città più popolate e belle del mondo, piene di ricerca scientifica, di università di avanguardia.

Ci hanno fatto pensare che siamo inferiori. Feltri dice che i meridionali non si sentono inferiori sono inferiori. Lui non ha capito nulla della vita, lui non sa che noi siamo gli intellettuali della Magna Grecia, Siamo gli eredi di Empedocle e di Archimede non lo dimentichi mai. Questo Sud maltrattato e massacrato e è assolutamente messo da parte riprenderà a vivere e farà nascere tutto il paese.