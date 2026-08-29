29 Agosto 2026

Il ministro degli esteri egiziano Abdelatty a colloquio con Tajani, focus sul rafforzamento delle relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 29 Agosto 2026
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IL CAIRO (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano.

Secondo una nota del ministero egiziano degli Esteri, nel corso del colloquio i due ministri hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali tra Egitto e Italia e consolidare lo slancio registrato nei diversi settori, alla luce delle direttive del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, nell’interesse comune dei due Paesi.

Abdelatty e Tajani hanno inoltre scambiato valutazioni su una serie di sviluppi regionali e internazionali, sottolineando l’importanza di privilegiare le soluzioni diplomatiche e il dialogo, ridurre le tensioni ed evitare qualsiasi escalation militare che possa minacciare la sicurezza e la stabilità della regione o compromettere la sicurezza e la libertà di navigazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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