Dalla Francia: il Psg molla Koulibaly, ecco perché. C’è la Premier League

Secondo i media francesi, in particolare Le10sport.com fanno sapere che il Psg ha mollato la pista che porta a Kalidou Koulibaly del Napoli.

La Premier League potrebbe essere la prossima destinazione di Kalildou Koulibaly che il Psg ha deciso di mollare perché costa troppo. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per il senegalese, se nessun club si presenta con mega offerta allora il calciatore non si muoverà da Napoli. In Francia parlano di una pista del tutto spenta con il Psg che ha deciso di cambiare obiettivo quando ha ascoltato le richieste del Napoli per il difensore. Il club parigino deve trovare il sostituto di Thiago Silva, ma quanto pare non sarà Koulibaly.

In ogni caso la pista che porta che Koulibaly lontano da Napoli non è ancora del tutto spazzata via. C’è ancora l’interesse di molti club di Premier League come Liverpool e Manchester United. Il difensore – fanno sapere i media francesi – ha fatto sapere di voler andare in un club di livello superiore, ora tocca agli agenti portare al Napoli l’offerta che possa soddisfare le richieste del club partenopeo. De Laurentiis non è intenzionato a fare concessioni, anche perché sa che il 29enne è uno dei difensori più forti al mondo. Chi lo vuole dovrà pagare moneta sonante. Soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato anche nell’affare Osimhen.