Flag Football, Ifaf ufficializza al Coni la qualificazione dell’Italia ai Giochi di Los Angeles 2028

IPA87513171 – . Players from Italy pose with their ticket to the 2028 Olympic Games in Los Angeles during the Men’s 2026 IFAF Flag Football World Championships semi-final match between Canada v Italy at Flag Football Complex Dusseldorf-Garath on August 15, 2026 in Dusseldorf, Germany. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images)

ROMA (ITALPRESS) – La qualificazione conquistata sul campo a Düsseldorf è ora accompagnata dalla comunicazione ufficiale di Ifaf al Comitato Olimpico Nazionale Italiano: la Nazionale italiana maschile di flag football ha ottenuto il diritto a partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dove la disciplina farà il proprio storico debutto nel programma olimpico.

La comunicazione è stata inviata da Andy Fuller, Managing Director della International Federation of American Football, al Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, con il Presidente Fidaf Leoluca Orlando e Melina Xanthopoulou, Ioc Senior Manager Sport Entries and Qualification Systems, in copia. Nella lettera, Ifaf comunica formalmente che la Nazionale italiana maschile ha ottenuto il pass per Los Angeles 2028, definendo il risultato “un traguardo fondamentale non soltanto per la squadra, ma per il Flag Football italiano nel suo complesso”.

Alla conferma ufficiale si sono aggiunte le congratulazioni personali del Presidente Ifaf Pierre Trochet, indirizzate al Presidente Orlando e all’intera Federazione. “È un risultato storico. I vostri atleti hanno gareggiato ai massimi livelli, sotto una pressione enorme, su un palcoscenico seguito dall’intero mondo dello sport, e hanno risposto nel migliore dei modi. La qualità del programma costruito dal team Fidaf, gli anni e le ore di dedizione del vostro coaching staff e lo spirito dei vostri atleti rendono onore alla vostra Federazione e al vostro Paese. Il debutto olimpico del Flag Football rappresenterà un momento di svolta per il nostro sport, e l’Italia ne farà parte. È qualcosa di cui essere immensamente orgogliosi”. Trochet ha inoltre assicurato che Ifaf sarà al fianco della Federazione italiana lungo tutto il percorso che condurrà a Los Angeles.

La Nazionale italiana ha conquistato la qualificazione olimpica al termine di uno straordinario percorso ai Campionati del Mondo di Düsseldorf. Dopo aver superato Gran Bretagna, Panama e Francia nella fase a gironi, gli Azzurri hanno battuto la Germania 38-22 nei quarti di finale e il Canada 41-36 in semifinale, risultato che ha consegnato all’Italia contemporaneamente l’accesso alla finale mondiale e il pass per LA28. La successiva sfida contro gli Stati Uniti si è conclusa con la conquista della medaglia d’argento mondiale.

Profonda soddisfazione è stata espressa dal Presidente Fidaf Leoluca Orlando alla ricezione delle comunicazioni della Federazione Internazionale: “Accogliamo con grande gratitudine la comunicazione ufficiale di Ifaf e le parole del Presidente Pierre Trochet. È motivo di profonda soddisfazione e un autentico privilegio sapere che il Flag Football italiano sarà rappresentato ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, nella prima storica edizione che vedrà il nostro sport inserito nel programma olimpico. La qualificazione conquistata a Düsseldorf premia un lungo percorso e una splendida realtà del Flag Football italiano, costruita grazie al talento dei nostri atleti e al lavoro di tecnici, staff, società e di tutte le persone che quotidianamente operano all’interno della Fidaf. A un’occasione storica deve ora corrispondere il massimo entusiasmo, ma anche il massimo senso di responsabilità e un impegno altrettanto straordinario da parte della Federazione. Abbiamo conquistato il diritto di essere a Los Angeles: da oggi il nostro compito è lavorare per arrivarci nelle migliori condizioni possibili e rappresentare con orgoglio il football italiano e lo sport italiano”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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