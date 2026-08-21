21 Agosto 2026

Malta, al via il riconoscimento per tutti i documenti di viaggio israeliani

Anna Gaia Cavallo 21 Agosto 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha deciso di riconoscere tutti i documenti di viaggio israeliani. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, al termine di colloqui con il ministro maltese degli Affari esteri ed europei, Chris Fearne.

La decisione consentirà di entrare a Malta anche agli israeliani in possesso di documenti di viaggio alternativi, tra cui il Teudat Ma’avar, rilasciato dal ministero dell’Interno di Israele in alternativa al passaporto nazionale standard.

Finora Malta era l’unico Paese dell’area Schengen a non riconoscere il documento come valido per l’ingresso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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