Festa della Ciliegia: due giorni di gastronomia e concerti. Ingresso gratuito per tutti!

Festa della Ciliegia 2026: Un Evento Imperdibile a Formicola

Nel cuore del suggestivo borgo medievale di Formicola, in provincia di Caserta, torna il 13 e 14 giugno 2026 l’attesissima Festa della Ciliegia. Questo evento annuale celebra il frutto estivo più amato, attirando visitatori da ogni parte della regione. L’entrata è completamente gratuita, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un weekend all’insegna del gusto e della tradizione.

Un Viaggio di Sapori Tradizionali nel Borgo

Immerso in un paesaggio incantevole ai piedi del Monte Maggiore, Formicola si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di sapori autentici. La Pro Loco Il Capraio, organizzatrice dell’iniziativa, ha in serbo un ricco programma di attività, con stand dedicati alla ciliegia locale, che sarà servita sia fresca che in deliziosi piatti preparati al momento.

Durante la festa, i visitatori avranno la possibilità di gustare non solo le ciliegie, ma anche una vasta selezione di prelibatezze tipiche. Saranno disponibili panini farciti, pizze a portafoglio, piatti di pasta, secondi e bevande rinfrescanti. Non mancheranno dolci artigianali a base di ciliegia, pensati per soddisfare anche i palati più esigenti. Per chi ha esigenze particolari, gli stand offriranno proposte senza glutine e senza lattosio, garantendo un’esperienza culinaria inclusiva per tutti.

Intrattenimento e Musica dal Vivo

Ma la Festa della Ciliegia non è solo cibo: l’atmosfera vivace dell’evento sarà arricchita da una serie di concerti e spettacoli dal vivo. Sabato 13 giugno, il noto artista Tony Tammaro aprirà le danze, portando la sua musica travolgente sul palco. Il giorno successivo, domenica 14 giugno, il gran finale sarà impreziosito dalla performance della band Jen’s Groove, pronta a far ballare il pubblico fino a tarda notte.

Le serate avranno inizio alle ore 20:00, con l’apertura degli stand gastronomici e attività di intrattenimento. Gli ospiti potranno godere di una serata all’insegna del divertimento, con eventi che si prolungheranno fino a mezzanotte. Occhio alle consumazioni: l’accesso alla festa è gratuito; i visitatori dovranno solo fare riferimento ai prezzi dei vari stand per i loro acquisti.

Curiosità e Tradizioni Locali

La ciliegia di Formicola è una varietà apprezzata, che riesce a conquistare chiunque la assaggi. La sua coltivazione risale a secoli fa, ed è un simbolo di identità per il territorio. Grazie a tecniche agricole tradizionali, i produttori locali sono in grado di offrirne una qualità eccezionale.

L’evento non solo sostiene l’economia locale, ma anche la cultura gastronomica della regione. Ogni anno, la Festa della Ciliegia si propone di creare un legame tra le persone, invitando famiglie e amici a condividere momenti di convivialità e allegria. Grazie a tale impegno, la festa è diventata un vero pilastro della tradizione estiva campana.

Oltre ai piatti e ai concerti, Formicola sarà un centro di attrazione per artigiani e produttori locali, i quali presenteranno i loro prodotti e opere, rendendo la manifestazione ancora più interessante. Sarà così possibile scoprire l’artigianato locale e magari portarsi a casa un pezzo di Formicola.

Un’Occasione per Scoprire Formicola

Partecipare alla Festa della Ciliegia non significa solo assaporare gustose ciliegie e piatti tipici, ma anche immergersi in un’atmosfera ricca di storia e cultura. Il borgo medievale, con il suo fascino antico e i suoi scorci pittoreschi, offre anche l’opportunità di passeggiare tra le vie e scoprire le bellezze architettoniche e naturali del territorio.

Inoltre, coinvolgere i bambini in quest’esperienza gastronomica e culturale è un’ottima occasione per educarli alla tradizione culinaria regionale. Le famiglie avranno la possibilità di passare del tempo insieme, approfittando delle attività e delle attrazioni preparate per l’occasione.

Non perdere l’opportunità di vivere un’emozionante esperienza estiva a Formicola. La Festa della Ciliegia ti aspetta per due giorni indimenticabili!

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale della Pro Loco Il Capraio di Formicola o la pagina dedicata all’evento. Tieniti aggiornato su orari e programmi seguendo i canali social della festa.

Non perderti tutte le news su Napoli+