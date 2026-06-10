Adidas utilizzerà giubbotti refrigeranti della Mercedes-AMG F1 al Mondiale 2026 di calcio.

Adidas rivoluziona il calcio con tecnologia Formula 1

Adidas si prepara a sfruttare la tecnologia sviluppata per la Formula 1 per aiutare i calciatori a fronteggiare le condizioni estreme previste per la FIFA World Cup del 2026. La compagnia sportiva ha presentato il nuovo CLIMACOOL SYSTEM, una soluzione innovativa progettata per abbassare la temperatura corporea in ambienti caldi e umidi.

Questa tecnologia, originariamente creata per i piloti della Mercedes-AMG Petronas Formula One, si è dimostrata efficace nel gestire il caldo intenso all’interno dell’abitacolo e ora è stata adattata per soddisfare le esigenze del calcio professionistico.

Il sistema CLIMACOOL si compone di tre elementi distinti: un gilet refrigerante, una giacca isolante e una sovrascarpa di raffreddamento. Insieme, queste componenti sono progettate per aiutare i calciatori a ridurre la propria temperatura corporea prima di scendere in campo.

Dettagli del CLIMACOOL SYSTEM

Con temperature che si prevede supereranno i 30°C in diverse città ospitanti della Coppa del Mondo, Adidas è convinta che questo sistema potrebbe giocare un ruolo cruciale nella preparazione dei giocatori. Attualmente, la tecnologia è già stata testata da squadre di alto livello come Manchester United, Arsenal e Juventus.

Il gilet refrigerante è dotato di un gel speciale che si congela e si scongela lentamente quando indossato. Secondo Adidas, la giacca isolante intrappola l’aria fredda intorno al corpo, raddoppiando quasi il beneficio del gilet da solo.

I dati parlano chiaro: il sistema combinato può ridurre la temperatura corporea centrale fino a 0,5°C e abbassare la temperatura della pelle fino a 13°C. La sovrascarpa di raffreddamento è progettata per ridurre la temperatura dei piedi di 2°C in sette minuti, senza compromettere le capacità di passaggio, tiro o dribbling del calciatore.

Impatto sulla preparazione dei calciatori

Queste statistiche sono particolarmente significative considerando le condizioni di caldo e umidità che potrebbero caratterizzare il torneo in Nord America. Diverse città ospitanti si prevede vivranno elevate temperature e livelli di umidità durante il periodo della competizione.

Il progetto è stato sviluppato nel corso di più anni, evolvendosi attraverso una stretta collaborazione con club di calcio elitari. Quello che era iniziato come una soluzione per i piloti di Formula 1 è stato progressivamente adattato per rispondere alle richieste specifiche del calcio professionistico.

Il sistema di raffreddamento fa parte della più ampia gamma di prodotti che Adidas sta lanciando in vista della Coppa del Mondo. L’azienda ha anche presentato kit per le federazioni realizzati con materiali CLIMACOOL+ e l’ultima versione della suo Connected Ball Technology, in preparazione per il torneo.

Rimane da vedere se questa tecnologia offrirà un vantaggio competitivo misurabile. In ogni caso, Adidas è convinta che la gestione del calore potrebbe diventare una delle sfide fondamentali della FIFA World Cup 2026. La possibilità che i vari team riescano a sfruttare al meglio questo nuovo sistema potrebbe influenzare significativamente le performance in campo.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le fonti ufficiali di Adidas e articoli recenti dedicati alle innovazioni nel mondo dello sport.

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