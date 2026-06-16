Esplora la Campania: quattro itinerari accessibili tra spiagge e montagne incantevoli.

Il Turismo Accessibile in Campania: Un Mercato da Valorizzare

Il programma Mare e Monti, un’iniziativa per il rilancio del turismo accessibile, sta cambiando la percezione del turismo in Campania. Con un potenziale mercato da 300 milioni di euro, il progetto realizzato dalla Cooperativa sociale Cosy For You segna un passo significativo verso un turismo per tutti.

Il progetto ha ricevuto un importante sostegno da due partner fondamentali: la Fondazione Con il Sud e la Regione Campania. L’assessore al Turismo Vincenzo Maraio ha sottolineato come questo programma possa realmente contribuire a migliorare l’offerta turistica della regione.

Itinerari Accessibili: Dove Siete Diretti?

Quattro itinerari turistici sono stati creati per migliorare l’esperienza di viaggio delle persone con disabilità. Questi percorsi coprono Sannio, Irpinia, Napoli centro e Monti Lattari, garantendo un accesso senza barriere a luoghi significativi e a esperienze indimenticabili.

«É molto importante che il tema dell’accessibilità entri strutturalmente nella concezione di accoglienza del turismo della nostra regione», ha affermato Maraio. La Regione Campania si impegna a valutare l’accessibilità nella pianificazione di bandi e iniziative future, ponendo l’enfasi sulla fruibilità di itinerari, strutture e servizi.

Il programma di Maraio mira a potenziare la proposta turistica delle aree interne e a destagionalizzare l’offerta, con un chiaro focus sul turismo per tutti. Questo approccio si allinea perfettamente con la visione di un’accoglienza inclusiva, che soddisfi esigenze diversificate, in particolare per i viaggiatori con disabilità.

«Mare e Monti si sposa benissimo con le nostre linee progettuali perché questa idea, oltre a qualificare l’offerta, è in perfetta sintonia con il disegno organizzativo di Cosy for You».

Un’Occasione di Crescita Economica

I dati economici sostengono l’importanza del progetto. Secondo uno studio di Isnart – Unioncamere, il turismo accessibile genera un impatto economico diretto stimato in circa 330 milioni di euro all’anno, coprendo quasi il 12% del totale nazionale. Con un’adeguata evoluzione delle strutture e dei trasporti, il settore potrebbe superare i 580 milioni annui.

La Campania attira oltre 400.000 turisti con disabilità ogni anno, che spendono mediamente il 15-20% in più rispetto ai turisti standard. Le opportunità di crescita nel turismo accessibile in questa regione sono quindi significative.

Scopri di seguito i quattro itinerari accessibili del progetto Mare e Monti, una combinazione di cultura, natura e inclusività.

Area Sannio: Un itinerario di tre giorni che attraversa la Valle Caudina, l’Alto Tammaro e il Fortore, realizzato in collaborazione con WWF Sannio. Un’esperienza immersiva nella natura e nei borghi caratteristici.

Un itinerario di tre giorni che attraversa la Valle Caudina, l’Alto Tammaro e il Fortore, realizzato in collaborazione con WWF Sannio. Un’esperienza immersiva nella natura e nei borghi caratteristici. Area Irpinia: Questo percorso è articolato in tre giorni e comprende l’Alta Irpinia e la Valle del Sele, arricchendo il viaggio con benessere, memoria storica e paesaggi mozzafiato.

Questo percorso è articolato in tre giorni e comprende l’Alta Irpinia e la Valle del Sele, arricchendo il viaggio con benessere, memoria storica e paesaggi mozzafiato. Sportivo Napoli: Un tour di un giorno a Napoli che unisce sport e cultura, passando attraverso alcuni dei monumenti più iconici e suggestivi della città.

Un tour di un giorno a Napoli che unisce sport e cultura, passando attraverso alcuni dei monumenti più iconici e suggestivi della città. Crocieristico: Un itinerario da Napoli a Pimonte di 6-7 ore attraverso il Parco dei Monti Lattari, pensato per i turisti delle navi da crociera.

Il progetto Mare e Monti include anche sei ulteriori itinerari da realizzarsi entro la primavera del 2027, coinvolgendo aree del salernitano, della zona flegrea e dell’alto e basso casertano.

Per ulteriori informazioni su iniziative dedicate al turismo accessibile, consulta i seguenti link:

– [Fondazione Con il Sud](https://www.fondazioneconilsud.it)

– [Regione Campania – Turismo](https://www.regione.campania.it/)

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