DAZN: Napoli, Conte Rimane il Primo Obiettivo. Si Continua a Trattare

Secondo DAZN, Conte resta la prima scelta di De Laurentiis per la panchina del Napoli: “Si continua a trattare, suo arrivo non escluso”. Vive anche le piste Pioli, Gasperini e Italiano.

DAZN: “Dialogo Aperto con Conte, Ipotesi non Esclusa”

Arrivano importanti aggiornamenti sulla ricerca del nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2024-2025. Secondo quanto riportato dalla redazione mercato di DAZN, Antonio Conte rimarrebbe la prima scelta del presidente De Laurentiis: “Conte-Napoli, si tratta ancora. Dialogo che prosegue e Conte resta la prima scelta del Napoli. Il suo arrivo non è assolutamente da escludere”.

Le Alternative Rimangono Vive

Sebbene Conte sia al momento l’obiettivo principale, la società partenopea starebbe mantenendo vive anche altre piste. DAZN fa sapere che “restano in corsa anche i profili di Pioli, Gasperini e Italiano, in caso di mancato accordo con Conte”.

De Laurentiis Continua a Trattare

Questa indiscrezione evidenzia come De Laurentiis stia continuando a trattare con l’ex allenatore dell’Inter per provare a convincerlo ad accettare la panchina del Napoli. L’arrivo di Conte non sarebbe quindi da escludere a priori nelle prossime settimane.

La Volontà di un Colpo ad Effetto

La preferenza accordata a un profilo del calibro di Conte dimostrerebbe la chiara volontà del patron azzurro di puntare su un nome di primo piano, in grado di rilanciare le ambizioni del club dopo la conquista dello Scudetto.

Segnali di un’Estate Calda di Trattative

Questo costante rimbalzo di nomi accostati al Napoli lascia presagire un’estate caldissima sul fronte delle trattative per la panchina. De Laurentiis sembra intenzionato a non farsi trovare impreparato, continuando a valutare diverse opzioni.

Il cammino verso la scelta del nuovo tecnico è ancora lungo, ma le ultime indiscrezioni lanciate da DAZN confermano come Conte rimanga saldamente l’obiettivo numero uno per il nuovo ciclo azzurro.