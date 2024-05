Repubblica- De Laurentiis, dispetti dietro lo Scudetto: negò il bus scoperto alla squadra per il gol di Dia

Dai “dispetti” di De Laurentiis dopo il gol di Dia al mancato bagno di folla, Repubblica svela i retroscena omessi dal film sullo Scudetto del Napoli.

Secondo Repubblica, nel film sullo Scudetto del Napoli mancano alcuni retroscena “meno edificanti” legati ai dissapori tra Aurelio De Laurentiis e la squadra. Tutto sarebbe iniziato con il gol di Boulaye Dia nel derby con la Salernitana, che fece saltare i festeggiamenti già organizzati dal presidente per la conquista aritmetica del tricolore: “Galeotto fu il gol di Dia, nel derby con la Salernitana spostato al 30 aprile per il pressing sulla Lega di Aurelio De Laurentiis“.

De Laurentiis Disertò Udine, Festa Separata al Maradona

Frustrato dal mancato trionfo a Fuorigrotta, De Laurentiis decise di non seguire il Napoli ad Udine, dove poi arrivò la matematica certezza dello Scudetto il 4 maggio. Anzi, il patron organizzò una festa parallela al Maradona senza nemmeno un collegamento con squadra e staff in Friuli: “A Fuorigrotta rimbombarono solo le stridule parole di Adl. ‘Sono felice e un po’ dispiaciuto, avrei voluto regalarvi anche la Champions League'”.

Il “Dispetto” del Mancato Bagno di Folla

Al rientro da Udine, i calciatori si attendevano il bagno di folla con il giro per Napoli in bus scoperto. Invece, il volo fu dirottato all’aeroporto militare di Grazzanise, in quello che i giocatori videro come un vero e proprio “dispetto” da parte della società: “Ancora adesso gli azzurri sono convinti che si trattò di un dispetto“.

La Frattura Insanabile con Spalletti e la Squadra

Questi episodi mandarono in pezzi gli equilibri del Napoli. Da un lato De Laurentiis, dall’altro Spalletti, Giuntoli e i calciatori. Una frattura profonda e insanabile che, secondo Repubblica, sarebbe stata “l’origine dell’autodistruzione” della squadra poi materializzatasi in questa stagione.

La Verità Omessa dal Film sulla Conquista dello Scudetto

Un lato oscuro del trionfo azzurro che il film di Filmauro non racconterà ovviamente: “Dietro le quinte del trionfo del Napoli si consumarono storie di gelosie e dispetti, arsenico e vecchi merletti, che sono state l’origine dell’autodistruzione della macchina da guerra azzurra, poi materializzatasi ai giorni nostri”.

Un articolo a tutto tondo che svela i retroscena più crudi della vittoria dello Scudetto, andando oltre la narrazione edulcorata proposta sul grande schermo per raccontare gli attriti mai sanati tra De Laurentiis e il suo Napoli campione d’Italia.