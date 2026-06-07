David Croft avverte: i piloti McLaren potrebbero temere problemi motoristici Mercedes.

La Preoccupazione di David Croft per McLaren e i Suoi Piloti

David Croft, commentatore di Sky Sports F1, ha recentemente sollevato dubbi sulla tranquillità dei piloti di McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, dopo una serie di problematiche riscontrate con il motore Mercedes. La stagione di McLaren ha avuto un inizio tumultuoso, con guasti tecnici che hanno impedito a entrambi i piloti di partecipare alla gara del Gran Premio di Cina, tenutasi a Shanghai. Questi problemi hanno gettato un’ombra sul team britannico, facendo sorgere interrogativi sulla loro capacità di competere ai massimi livelli.

La situazione non è migliorata in Canada, dove una decisione strategica poco efficace in griglia ha portato entrambi i piloti a essere esclusi dalla corsa ancor prima che il semaforo scendesse. Nonostante queste difficoltà iniziali, nel paddock c’è ancora ottimismo riguardo al potenziale di McLaren. Si crede che ci sia ancora tempo sufficiente per recuperare e, perché no, per lanciarsi a una sfida per il titolo contro un gigante come Mercedes.

I Timori per il Futuro di Mercedes e delle Squadre Clienti

Parlando prima del Gran Premio di Monaco, Croft ha espresso preoccupazione per il ritiro di George Russell, avvenuto in Canada, ipotizzando che possa avere ripercussioni anche sui team clienti di Mercedes. A partire dal 2026, Mercedes fornirà motori anche a McLaren, Williams e Alpine, creando un contesto condiviso di ansia tra le squadre.

Croft ha dichiarato nel programma Paddock Uncut di Sky Sports F1: “Se fossi un pilota Mercedes, McLaren, Williams o Alpine, sarei preoccupato per la recente rottura della batteria. Non sanno ancora con precisione cosa sia andato storto, e questa incertezza potrebbe influenzare la mentalità dei piloti quando si trovano in pista. Racing con un certo timore può cambiare in modo significativo l’approccio alla gara”.

I timori di Croft riguardano non solo il singolo guasto di Russell, ma anche la catena di fornitura e supporto tecnico che pattinano le performance delle squadre. Il fatto che si parli di una “rottura terminale” della batteria rende la situazione ancora più complessa.

Tempistiche e Sicurezza: Le Dichiarazioni di Bradley Lord

Bradley Lord, vice team principal di Mercedes, ha confermato il rilievo delle problematiche riscontrate, spiegando che il componente esaminato deve essere restituito nel Regno Unito per ulteriori analisi. Lord ha aggiunto che il processo prevede “procedure di sicurezza piuttosto insolite” prima che il modulo possa essere esaminato.

“Abbiamo recuperato l’auto ed estratto il modulo. È in una fase di preparazione per il rimpatrio nel Regno Unito, ma il processo richiederà diversi mesi. Abbiamo bisogno di esaminare a fondo tutti i dati per comprendere esattamente ciò che è andato storto e come possiamo prevenire futuri imprevisti”, ha dichiarato Lord durante il programma Nu Silver Arrows Radio Show.

Queste parole evidenziano quanto la sicurezza e l’affidabilità del motore sia critica, non solo per Mercedes, ma anche per i team che dipendono dalla loro tecnologia. La paura collettiva di un guasto meccanico potrebbe influenzare la performance di tutti i piloti coinvolti.

Un’analisi attenta della situazione è fondamentale per mitigare i rischi e garantire un ambiente di competizione non solo adatto all’innovazione, ma in grado di salvaguardare anche l’incolumità dei piloti.

Per ulteriori informazioni, puoi consultare le fonti ufficiali come Sky Sports F1 e Motorsport.com.

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