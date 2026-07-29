29 Luglio 2026

Crolla una tettoia in un cantiere nel Brindisino, 1 morto e 1 ferito in codice rosso

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
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BRINDISI (ITALPRESS) – Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Mesagne, in provincia di Brindisi. Il bilancio è di un operaio morto ed un altro ferito. Sarebbe accaduto in seguito al crollo di una tettoia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Indagini sono in corso. L’operaio ferito in codice rosso è stato trasportato in ospedale a Brindisi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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