Corriere dello Sport: «Inter-Napoli, turnover verso la Champions: Stones con Pavard e Bastoni. Allegri cambia tre uomini»

Inter e Napoli pensano al big match di San Siro senza dimenticare gli impegni di Champions League. La rifinitura ha fornito indicazioni importanti sulle possibili scelte di Cristian Chivu e Massimiliano Allegri. Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport racconta le mosse dell’Inter, con Stones in crescita nelle gerarchie per una maglia dal primo minuto, mentre sul fronte azzurro si va verso tre cambi rispetto alla formazione schierata contro il Como: Spinazzola, Vergara e Alisson Santos.

Il calendario impone una gestione attenta delle energie. L’Inter avrà il Real Madrid, mentre il Napoli debutterà mercoledì al Maradona contro l’Arsenal. Prima, però, c’è uno scontro diretto che nessuna delle due squadre vuole mettere in secondo piano.

Inter, Stones sale nelle gerarchie

La certezza per Chivu riguarda l’attacco, dove dovrebbe essere confermata la coppia Lautaro-Esposito. I dubbi principali riguardano invece il reparto arretrato.

Come riferisce Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, durante la rifinitura Stones è stato provato insieme a Pavard e Bastoni. Se questa soluzione venisse confermata, Akanji partirebbe dalla panchina insieme a Bisseck, con entrambi candidati a giocare dall’inizio contro il Real Madrid.

Pavard, invece, potrebbe essere confermato dopo l’ottima prestazione contro il Cagliari.

Duello sulla fascia: Diouf contro Spinazzola e Alisson

Proprio al francese potrebbe spettare un compito particolarmente delicato: coprire alle spalle di Diouf, indicato come possibile scelta di Chivu sulla corsia destra.

Da quella parte il Napoli proverà ad attaccare con Spinazzola e uno tra Alisson Santos e Lang.

Sulla fascia opposta, invece, Dimarco resta favorito, anche se il Corriere dello Sport non esclude la candidatura di Carlos Augusto. Chivu potrebbe infatti decidere di gestire le energie di Dimarco in vista della successiva trasferta al Bernabeu.

Carlos Augusto rappresenta inoltre un’alternativa anche a Bastoni nella linea difensiva.

Zielinski favorito a centrocampo

Restano valutazioni aperte anche in mezzo al campo. Mkhitaryan è stato provato durante la rifinitura, ma la soluzione considerata più probabile porta a Zielinski, ex della partita, al fianco di Calhanoglu e Barella.

Mkhitaryan potrebbe quindi essere gestito in funzione del Real Madrid insieme a Sucic e Jones.

Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport ricorda inoltre che Carlos Augusto e Mkhitaryan, insieme a Spence, sono gli unici nerazzurri a non aver disputato neppure un minuto tra Monza e Cagliari.

Napoli, Allegri cambia tre uomini

Anche Allegri prepara alcune novità. Le indicazioni della settimana e della rifinitura di Castel Volturno portano verso tre cambi rispetto all’undici iniziale visto contro il Como.

Spinazzola è pronto a sostituire Olivera, Vergara prenderà il posto dell’indisponibile McTominay e Alisson Santos è favorito su Lang.

La trasformazione più evidente riguarderebbe quindi la corsia sinistra, completamente rinnovata con la coppia Spinazzola-Alisson.

Il turnover viene studiato anche in considerazione della sfida di Champions contro l’Arsenal, ma la priorità resta San Siro: il Napoli vuole reagire immediatamente dopo la sconfitta contro il Como.

La probabile formazione del Napoli

Secondo le indicazioni riportate dal Corriere dello Sport, Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

Si tratterebbe dunque di un cambio per reparto rispetto alla precedente formazione titolare: Spinazzola in difesa, Vergara a centrocampo e Alisson in attacco.

Prima convocazione per Badiashile

La trasferta contro l’Inter segnerà anche la prima convocazione di Badiashile. Il difensore, secondo e ultimo acquisto in ordine di tempo, era rimasto fuori dalla lista sia contro il Genoa sia contro il Como.

La sua nuova avventura comincerà dalla panchina. Per Allegri, dunque, aumentano le alternative proprio alla vigilia del doppio appuntamento con Inter e Arsenal.

A San Siro entrambe le squadre doseranno le energie guardando alla Champions, ma senza sacrificare lo scontro diretto: Chivu valuta Stones e Zielinski, mentre Allegri prepara tre novità con Spinazzola, Vergara e Alisson Santos.