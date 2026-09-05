Conclusa la visita del sultano dell’Oman in Arabia Saudita, i due Paesi rilanciano la diplomazia per la stabilità nel Golfo

RIYADH (ARABIA SAUDITA)(ITALPRESS) – La conclusione della visita del sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq, in Arabia Saudita ha prodotto risultati orientati alla de-escalation e alla discussione degli sviluppi regionali e degli sforzi per preservare la sicurezza e la stabilità dell’area. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita SPA.

L’incontro conferma l’importanza del coordinamento saudita-omanita nel favorire la stabilità e nel contenere le crisi nel Golfo, andando oltre il solo quadro delle relazioni bilaterali. La tempistica della visita assume particolare rilievo in una fase regionale di forte tensione, segnata dal ritorno degli attacchi americani contro l’Iran e dalla persistente crisi della navigazione nello Stretto di Hormuz. Nei comunicati ufficiali Riyadh e Muscat sottolineano il primato delle soluzioni diplomatiche e la necessità di ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz.

Il Sultanato prosegue nel suo ruolo di interlocutore trasparente e neutrale con tutte le parti per il ritorno alla piena operatività del corridoio marittimo. L’Arabia Saudita ribadisce l’importanza di garantire la sicurezza delle vie d’acqua, mentre entrambi i Paesi evidenziano come le recenti tensioni abbiano ripercussioni internazionali sull’ordine globale, sui mercati energetici e sulla crescita economica.

Il principe ereditario saudita e presidente del Consiglio dei ministri, Mohammed bin Salman, ha ricevuto ieri a Gedda il sultano Haitham bin Tariq. I due leader hanno esaminato le relazioni fraterne tra i due Paesi fratelli, le aree di cooperazione bilaterale e le opportunità per rafforzarle e svilupparle in tutti i settori, oltre agli sviluppi regionali e agli sforzi per salvaguardare la sicurezza e la stabilità dell’area.

Il momento scelto per la visita risulta particolarmente significativo: si inserisce in un contesto di prolungata escalation e di sviluppi legati allo Stretto di Hormuz, con l’impegno condiviso di Riyadh e Muscat a tutelare la sicurezza dei corridoi marittimi e a garantire la libertà di navigazione, rafforzando così il coordinamento bilaterale a sostegno della stabilità regionale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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