Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta
IPA87516712 – August 15, 2026, Mason, Ohio, U.S: Flavio Cobolli (ITA) reacts to a shot during Saturdayâ€™s second round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center , Mason, Oh. (Credit Image: © Scott Stuart/ZUMA Press Wire)
CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking Atp si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6 6-3 6-4. In semifinale Cobolli sfiderà uno tra l’argentino Thiago Agustin Tirante e il francese Arthur Fils. Intanto l’azzurro è virtualmente numero 6 del mondo, secondo le proiezioni in tempo reale. Potrebbe scendere al massimo al numero 7, dunque inizierà la prossima settimana forte del best ranking.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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