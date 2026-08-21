21 Agosto 2026

Spari dopo lite in famiglia nel Leccese, ferito un 29enne

Anna Gaia Cavallo 21 Agosto 2026
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LECCE (ITALPRESS) – È stato rintracciato dai carabinieri il 62enne che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ferito con un colpo di pistola il compagno 29enne della figlia al culmine di una lite familiare avvenuta nel pomeriggio a Copertino, nel Leccese. Il giovane, raggiunto all’avambraccio sinistro da un proiettile calibro 7,65, è stato inizialmente accompagnato all’ospedale di Copertino e successivamente trasferito al Vito Fazzi di Lecce, dove dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

Dopo lo sparo il 62enne si sarebbe allontanato a bordo di un motorino, prima di essere rintracciato e condotto in caserma. Nell’abitazione i carabinieri hanno sequestrato un bossolo calibro 7,65, mentre l’arma non è stata ancora trovata. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

– Foto di repertorio Carabinieri –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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