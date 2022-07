Cerchione: “L’inutile ritiro e presentazione del Napoli”

Questa sera il Napoli presenterà la squadra davanti ai tifosi a Dimaro, arriva la critica del giornalista Luca Cerchione. Gli azzurri si sono presentati nel ritiro in Val di Sole con due nuovi acquisti: Mathias Olivera e Kvaratskhelia ma con una caterva di punti interrogativi. Si comincia dal portiere: è chiaro che Spalletti vuole uno come Navas, gli sarebbe andato benissimo Ospina. Ha perso Koulibaly e non c’è ancora un sostituto, come se la società azzurra fosse stata sorpresa dalla manovra del Chelsea, tanto che si sta facendo soffiare Kim dal Rennes. C’è poi il caso Fabian Ruiz, quello di Politano, ma anche indecisione in attacco dove Petagna è vicino alla cessione, con il possibile acquisto di Simeone. C’è poi da sistemare la questione Mertens, confinato in un limbo senza che se ne sappia nulla. Inoltre il suo sostituto, Deulofeu si è anche infortunato.

Napoli: oggi la presentazione della squadra

Una critica all’operato de Napoli viene fatta con un lungo post su twitter da Luca Cerchione, speaker di 1 Station Radio: “L’inutile ritiro di Dimaro: Contini, Idasiak, Marfella, Meret. Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Anguissa, Demme, Elmas, Fabian, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski. Ambrosino, Kvara, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin. Dunque, a 30 giorni dall’inizio del campionato di Serie A, Luciano Spalletti è costretto a lavorare con soli 10 titolari: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa Fabian, Zielinski, Kvara Lozano, Osimhen. Ammesso che restino tutti…” scrive Cerchione.

Poi il giornalista prosegue: “Manca il secondo “portiere titolare”, come affermato da Spalletti una settimana fa in conferenza. Manca il leader difensivo. Poi vanno risolti i mal di pancia di Fabian, Politano e Petagna. Pertanto, potenzialmente, potremmo perdere altri tre uomini. Sono convinto che la società interverrà sul mercato in tempi brevissimi. Il problema, purtroppo, è che – ripeto – fra trenta giorni si scende in campo, e fra 3 giorni, martedì 19, terminerà il ritiro in quel di Dimaro. Pertanto, nella migliore delle ipotesi, Luciano Spalletti avrà a disposizione la rosa completa per il ritiro di Castel di Sangro, che partirà sabato 23 luglio e terminerà il 6 agosto. I nuovi, dunque, avranno 14 giorni di tempo e qualche allenamento extra per apprendere le richieste di Spalletti. Tutto ciò, ripeto, sempre se la società riuscirà a completare l’organico nella prossima settimana. Il tempo stringe, ma stasera a Dimaro ci sarà la presentazione della squadra. O meglio, sei superstiti misti ai due nuovi ed ad alcuni con la valigia già pronta. L’inutile presentazione nell’inutile ritiro“.