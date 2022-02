Alvino: “Solo il City meglio del Napoli. Vi rivelo una cosa”

Carlo Alvino esalta il Napoli. Il giornalista elenca i numeri della squadra di Luciano Spalletti: spunta un dato sorprendente.

Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2022, più di tutti, quando ne aveva perse 3 delle ultime quattro nel 2021. Per tacere delle porta inviolata. Con la vittoria sul Venezia siamo a 13, nessun ha fatto meglio nei top5 campionati europei. Rrahmani è da tempo una garanzia e in attesa di Koulibaly anche Juan Jesus con la cura Spalletti è diventato più che affidabile.

In 24 partite di campionato il Napoli ha raccolto 52 punti. Con Osimhen in campo i punti sono stati 35 in 14 gare (media esatta di 2,5); senza sono arrivati 17 punti in 10 incontri (media 1,7). E sabato c’è Napoli-Inter, il ritorno dell’unica sfida persa in campionato dal talento nigeriano che ha una media addirittura superiore ai nerazzurri primi in classifica con 53 punti in 23 partite (media 2,3)- e che proprio a San Siro nell’impatto con Skriniar ha visto cominciare i suoi guai fisici.

Carlo Alvino giornalista vicino ai fatti di casa Napoli, sui propri canali social esalta la squadra di Spalletti elencando una serie di dati:

“Seconda miglior difesa d’Europa con 13 clean sheet collezionati, nessuna squadra ne conta di più nei top 5 campionati in corso.

16 gol subiti, solo il Manchester City (14) ne ha incassati di meno nel continente. Questo oggi è il Napoli. Fatti non parole”.