Alvino: “Napoli, hai evitato un fosso enorme. Ci stavi finendo dentro”

Carlo Alvino, ha commentato le mosse di calciomercato del calcio Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis.

Carlo Alvino, giornalista vicino ai fatti di casa Napoli ai microfoni di Tele A ha commentato i movimenti di mercato del club di Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: “Il Napoli ha scansato un fosso enorme: ci stava finendo dentro. Il mio riferimento è a Federico Bernardeschi. Per fortuna il calciatore ex Juventus è approdato al Toronto. Meglio che stia lì, è un bene per tutti”.

Aurelio De Laurentiis, in una recente conferenza stampa, aveva ammesso l’interesse del club partenopeo per Federico Bernardeschi: “Ne ho parlato con il suo procuratore Federico Pastorello. Vedremo se ci saranno le condizioni per portarlo nel capoluogo campano. Prima tuttavia dovremo fare delle valutazioni con il nostro allenatore Luciano Spalletti“. Poi l’affare non è andato a buon fine a causa delle richieste economiche avanzate dal calciatore.