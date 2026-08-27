27 Agosto 2026

A Malta caldo record e consumi elettrici alle stelle

Anna Gaia Cavallo 27 Agosto 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le isole maltesi si preparano a diversi giorni di caldo intenso mentre agosto volge al termine, con temperature percepite fino a 45°C. Il caldo prolungato sta mettendo sotto pressione la rete elettrica nazionale. Enemalta ha riferito che il mese scorso la domanda di corrente ha raggiunto il record di 741 MW, quasi il 12% in più rispetto al picco di 663 MW registrato nel 2023. Secondo Enemalta, il dato segna un cambiamento rispetto agli anni precedenti, quando la domanda tendeva a diminuire tra il picco pomeridiano e il successivo aumento serale. Con temperature ancora elevate nei prossimi giorni, la società ha invitato famiglie e imprese a fare un uso moderato dell’elettricità.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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