A Capri una notte di pugilato, finisce in parità il dual match Italia-Usa

CAPRI (ITALPRESS) – Una notte di pugilato olimpico di alto livello tecnico ha illuminato l’incantevole Certosa di San Giacomo a Capri. Per la prima volta una competizione agonistica al centro del grande chiostro. Un primato della boxe che ha chiuso la prima ed esclusiva edizione della “Capri Boxing Cup” con gli applausi del pubblico e degli ospiti a bordo ring.

L’evento, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana nell’ambito delle celebrazioni dei suoi 110 anni, insieme e con il sostegno della Città di Capri, ha trasformato l’Isola Azzurra nella capitale della noble art. Una sinergia di intenti che ha visto in prima linea il Ministero della Cultura, i Musei e Parchi Archeologici di Capri e Musei Italiani e il Ministro per lo Sport e i Giovani – Dipartimento per lo Sport, che hanno supportato la kermesse patrocinata dal Coni e dalla Città Metropolitana di Napoli.

Numerose le personalità nel parterre stellato, tra cui l’attore Patrizio Rispo e Jago (Jacopo Cardillo), illustre artista e scultore italiano di fama mondiale. Il primo gong della “Capri Boxing Cup”, incentrata sul Dual Match Italia vs Usa, è suonato alle h 21. I migliori atleti Elite della Nazionale italiana e della Nazionale statunitense si sono confrontati sulla distanza delle tre riprese olimpiche. Otto gli incontri disputati (4 maschili e 4 femminili) con verdetto finale di parità: quattro vittorie per la squadra azzurra e quattro per quella statunitense.

L’Italia Boxing Team, guidata dal DT Giovanni De Carolis, insieme al RT Clemente Russo e ai Tecnici Federali Roberto Cammarelle e Giuseppe Perugino, si è guadagnata il centro del ring con l’alzata di braccio degli azzurri Sara Calvani (51 Kg), Irma Testa (57 Kg), Giacomo Giannotti (65 Kg) e Stella Tosadori (60 Kg). Ad accogliere atleti e tecnici sul quadrato e a portare i saluti finali, consegnando il prestigioso premio/scultura realizzato dall’artista Gianluca Federico, consegnato ai due Teams vincitori, sono stati il Sindaco della Città di Capri Paolo Falco, il Vice Presidente Fpi Rosario Africano, il Consigliere Comunale Delegato allo Sport della Città di Capri Alberto Santarpia, promotore dell’iniziativa insieme alla Fpi e al Direttore di Gimacom Giovanni Pezzotti, il Direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Capri Luca Di Franco, il Segretario Generale FPI Walter De Giusti, il Consigliere Federale e DS delle Nazionali azzurre Biagio Zurlo e il Vice Segretario Fpi Matteo Schiavone.

A concludere la kermesse, condotta magistralmente dal giornalista Rai Stefano Buttafuoco, è stato il Sindaco della Città di Capri Paolo Falco: “Siamo orgogliosi di aver ospitato una serata di sport così bella e spettacolare qui sulla nostra Isola, dimostrando la grande voglia del Comune di poter organizzare eventi di questo livello. Vogliamo ringraziare ancora una volta la Federazione per la collaborazione, sperando che questo format si possa ripetere negli anni a venire. Sfrutto questo momento per ricordare l’importanza dello sport come strumento di pace tra i popoli, in particolare la boxe, augurando che si possa combattere solo all’interno di un ring e non su un campo di battaglia”.

Un plauso per l’accoglienza e per aver ricevuto anche le prestigiose chiavi della Città di Capri, simbolo di unione, fratellanza e condivisione, è stato il Vicepresidente Fpi Rosario Africano: “A nome della Federazione e del Presidente Flavio D’Ambrosi, ringrazio la Città di Capri e tutta l’amministrazione comunale, congiuntamente alla Certosa di San Giacomo, per il grande e fondamentale supporto in questa prima edizione della “Capri Boxing Cup”. Stiamo festeggiando nel migliore dei modi questi 110 anni della Fpi e questo evento rappresenta l’eccellenza non solo per il territorio in cui si è svolto ma anche per la visibilità che ha dato alla nostra disciplina. Abbiamo portato sul ring sport di alto livello e iniziative sociali e culturali, a testimonianza di quanto il pugilato sia una fonte inesauribile di benessere psico-fisico per tutti e in particolare per i giovani, a cui sono dedicati progetti come “Boxando s’Impara“, destinato agli istituti scolastici, penitenziari e oratori”.

Sulla scia del discorso del Vicepresidente, sono salite sul palco/ring il Consigliere Federale e Ambassador Fpi Terry Gordini, Nathalie Bertorello Benvenuti, Presidente dell’Associazione Nino Benvenuti e figlia della leggenda della boxe, e l’artista Giulia Maglionico, autrice dell’opera esposta “Pitbull Pink Power”, una delle tre donate alla Fpi per la campagna sociale #ProvaciConMe contro la violenza sulle donne, leitmotiv dei 110 Fpi e incentrata su corsi di autodifesa e percorsi di sensibilizzazione rivolti sia alle donne che agli uomini. La “boxing experience” dedicata all’Arte ha visto protagonista sul quadrato anche lo scrittore, poeta e critico d’arte Gabriele Tinti che ha letto una delle poesie del suo libro “The Boxer”, dedicato alla famosa statua in bronzo de “Il Pugile a riposo”. Un’opera letteraria interpretata da attori di fama mondiale come Abel Ferrara, Kevin Spacey, Willem Dafoe e molti altri.

Rimarcando l’energia, la passione e i valori storici della nobile arte, in una vetrina globale tra le più fotografate al mondo, oltre al valore sportivo, l’evento, live su RaiPlay con telecronaca a cura dell’immancabile Andrea Fusco e del Campione Luca Chiancone, per al regia di Luca Mancini, ha unito non solo lo spettacolo sportivo, trasformando Capri in un palcoscenico internazionale per il movimento pugilistico e per tutti i partner dell’evento, tra cui i supporters storici della Fpi, gli sponsor Allianz, Adidas, Road to Glory, Uliveto, WhySport e Bottega e gli event partner il Quisisana, Nuii, La Palette, Ring Service, Tre Emme Sport e Gimacom SA. Stasera la differita su Rai2 a partire dalle h 22.50.

– Foto ufficio stampa FPI –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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